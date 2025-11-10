Serie A1 femminile, il Tc Cagliari alle semifinali scudetto da prima nel girone

È stato un finale di regular season da ricordare per il Tennis Club Cagliari: la squadra femminile di Serie A1 ha compiuto una piccola impresa conquistando la semifinale scudetto chiudendo addirittura al primo posto nel Girone 1.

Il team guidato da Martin Vassallo Arguello ha completato un girone di ritorno perfetto: tre vittorie su tre, tutte con il punteggio di 4-0. L’ultimo successo è arrivato in casa, sui campi di Monte Urpinu (indoor a causa della pioggia), contro il Tc Padova, che all’andata aveva inflitto alle sarde una delle poche sconfitte stagionali. Questa volta non c’è stata storia: Tyra Grant, giovanissima promessa della nazionale azzurra, ha superato Isabella Maria Serban per 6-2 6-0; Nuria Brancaccio ha avuto la meglio sulla lettone Darja Semenistaja (6-2 6-4); e Barbara Dessolis ha firmato il punto del 3-0 battendo Carolina Gasparini per 6-4 7-5. Il doppio non si è disputato, con il risultato ormai acquisito.

La contemporanea sconfitta del Tc Rungg-Südtirol a Roma ha consegnato al club cagliaritano la vetta del girone e la qualificazione alla semifinale scudetto, dove affronterà il Ct Palermo, seconda classificata dell’altro gruppo. Gara d’andata in Sicilia il 16 novembre, ritorno a Cagliari il 23 novembre.

“Siamo davvero contenti di questo risultato – ha commentato Vassallo Arguello –. Dopo la salvezza ai play-out dello scorso anno, chiudere primi nel girone è una grande soddisfazione. Ci siamo garantiti la Serie A1 anche per il 2026 e adesso ci godiamo l’opportunità di sfidare una delle squadre più forti d’Italia. Un plauso speciale a Barbara Dessolis, simbolo della nostra crescita e ancora protagonista di una grande stagione”.

Destino diverso, ma comunque positivo per certi versi, quello della formazione di Serie A2 femminile, capitanata da Carla Lucero. All’esordio nella categoria, il gruppo cagliaritano ha raccolto due vittorie e due pareggi, mostrando solidità e spirito competitivo, ma le due sconfitte subite contro il Park Tennis Club Genova (che ha chiuso al comando del girone) hanno relegato la squadra ai play-out. L’ultima giornata ha visto un nuovo stop per 3-1 proprio contro le liguri, ma il bilancio complessivo resta incoraggiante.

Il Tc Cagliari A2 tornerà in campo domenica 23 novembre, in casa, per uno spareggio secco contro una delle quarte classificate degli altri gironi (sorteggio previsto martedì). In caso di vittoria sarà salvezza immediata; in caso di sconfitta, ci sarà comunque un’ulteriore possibilità attraverso un tabellone a eliminazione diretta riservato alle perdenti.

Un finale di stagione intenso, dunque, per il club di Monte Urpinu, che si prepara a vivere settimane cruciali tra il sogno tricolore e la battaglia per la permanenza in categoria.