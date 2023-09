Serie A2 al via, il Tc Lumezzane è pronto per la prima sfida casalinga

Domenica 1° ottobre il Tennis Club Lumezzane scenderà in campo per la prima giornata del Campionato nazionale a squadre di Serie A2 2023. E lo farà con lo spirito battagliero che ha contraddistinto la formazione bresciana in questi anni di presenza nella massima divisione nazionale, tra Serie A1 e A2. “L’obiettivo primario – commenta la presidente del circolo Nerina Bugatti – è sicuramente la salvezza, poi se ci sarà la possibilità di giocarci play-off e promozione non lasceremo nulla di intentato. Il girone è davvero difficile e ogni partita sarà tosta, ma nulla è scontato: dipende da chi verrà schierato domenica dopo domenica”. Il primo match per il club della Valgobbia sarà in casa: sui campi indoor bresciani arriveranno infatti le liguri del Tennis Club Genova 1893, due volte vincitrici dello scudetto in A1 (1998, 2014). “Esordire tra le mura amiche è certamente un vantaggio per noi – conclude Bugatti -, il nostro pubblico non farà mancare il grande appoggio per queste ragazze che sono sicura daranno l’anima in campo”.

Un match subito impegnativo quello contro le liguri, utile per dare il polso del livello del Girone 1. “Visto il calendario, è probabile che già le prime partite saranno decisive per costruire una buona classifica – puntualizza il capitano Alberto Paris -. Fare bene da subito in questo girone formato da formazioni davvero importanti vuol dire poter pensare a qualcosa in più della sola salvezza. In tal senso, gli acquisti di Lena Papadakis e Luisa Meyer auf der Heide sono fondamentali perché potranno dare manforte al gruppo storico di giocatrici che ha portato questa squadra tra le migliori d’Italia più di una volta”. Il campionato di Lumezzane proseguirà l’8 ottobre sulla terra rossa del Ct Bologna, poi una nuova trasferta domenica 15 a Beinasco, mentre il 22 si disputerà il secondo match casalingo, contro l’Apem Copertino. Dopo il turno di riposo (29 ottobre) e lo stop ai campionati della domenica successiva, le bresciane torneranno in campo il 12 novembre, in trasferta a Catania, per poi chiudere il girone sui campi veloci di casa, contro il Tennis Club Cagliari “B”.

LA FORMAZIONE DEL TENNIS CLUB LUMEZZANE

Ylena In-Albon (Sui, 1.7), Lena Papadakis Ruffer (Ger, 2.1), Luisa Meyer auf der Heide (Ger, 2.1), Anastasia Piangerelli (Ita, 2.2), Chiara Catini (Ita, 2.2), Rubina De Ponti (Ita, 2.3), Ekaterina Kislitsyna (Ita, 2.5), Sued El Badaoui (Ita, 3.2).

CALENDARIO SERIE A2 FEMMINILE 2023 – GIRONE 1

Domenica 1° ottobre: Tc Lumezzane vs Tc Genova 1893

Domenica 8 ottobre: Ct Bologna vs Tc Lumezzane

Domenica 15 ottobre: Tennis Beinasco vs Tc Lumezzane

Domenica 22 ottobre: Tc Lumezzane vs Apem Copertino

Domenica 29 ottobre: riposo

Domenica 12 novembre: Cus Catania vs Tc Lumezzane

Domenica 19 novembre: Tc Lumezzane vs Tc Cagliari “B”

SERIE A2 FEMMINILE – LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 1-8-15-22-29 ottobre, 12-19 novembre.

Play-off: 26 novembre (primo turno), 3-10 dicembre (secondo turno andata/ritorno).

Play-out: 26 novembre – 3 dicembre (andata/ritorno).

Ogni sfida prevede tre singolari e un doppio. Le prime classificate di ogni girone, disputano un incontro con formula andata e ritorno (ritorno in casa della prima classificata) per la promozione in A1 contro le vincenti tra le seconde e le terze classificate (incontro in casa della seconda classificata). Le squadre quarte e quinte classificate nei gironi mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie A2 nel 2024. Le seste classificate giocano il play-out con formula andata e ritorno per la permanenza in Serie A2. Le settime classificate retrocedono direttamente alla serie inferiore.

