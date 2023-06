Serie B1: il Tc Cagliari fa 5 su 5 e vince il girone con un turno d’anticipo

L’impressionante striscia di incontri consecutivi vinti si è fermata a 29, perché in un doppio ormai ininfluente la coppia del Tennis Club Cagliari (composta da Nicola Porcu e Mattia Secci) si è arresa ai rivali del Ct Reggio Emilia, Andrea Guerrieri e Riccardo Sansone. Ma è questo l’unico piccolo neo di una stagione di Serie B1 che per la formazione sarda sta assumendo un tono sempre più interessante. Grazie a cinque vittorie in cinque sfide, l’ultima per 5-1 in casa contro la formazione emiliana, i ragazzi capitanati da Martin Vassallo Arguello si sono garantiti addirittura con un match d’anticipo la certezza di chiudere al primo posto il girone 6 del campionato, e approdare quindi direttamente al turno decisivo dei play-off promozione. Anche contro il Ct Reggio Emilia, terza forza del girone (anche loro saranno ai play-off), il team sardo ha dominato come sempre, andando a prendersi i tre punti già al termine dei singolari grazie alle vittorie di Bruno Pujol Navarro, Nicola Porcu, Andrea Picchione e del giovane Alberto Sanna, al debutto stagionale in singolare e a segno in tre set su Leonardo Baldi. Poi Picchione/Capalbo hanno siglato il 5-0, prima che i rivali conquistassero il punto della bandiera.

“Siamo molto contenti per la vittoria e per quello che ne deriva – il commento del capitano Martin Vassallo Arguello –, ma anche per ciò che abbiamo visto dai nostri ragazzi. Sanna è stato schierato per la prima volta in singolare e Secci in doppio: un’esperienza preziosa per entrambi. La squadra continua a essere sempre più unita e si caratterizza per la sua professionalità e serietà”. Come accennato, i cagliaritani sono già sicuri del primo posto finale, perché anche in caso di sconfitta nella settima e ultima giornata (domenica 18 giugno al Ct Lucca), resterebbero davanti ai toscani in virtù di un numero maggiore di incontri vinti. Pertanto, il team sardo salterà il primo turno dei play-off (in programma il 25 giugno) e partirà direttamente dal match decisivo, da giocare su andata e ritorno (2-9 luglio) contro la vincente della sfida fra una seconda e una terza degli altri gironi. Martedì 20 giugno il sorteggio del tabellone.

RISULTATI

Girone 6 – Sesta giornata

Tennis Club Cagliari b. Circolo Tennis Reggio Emilia 5-1

Bruno Pujol Navarro (C) b. Riccardo Sansone (R) 6-0 6-0, Nicola Porcu (C) b. Riccardo Bartoli (R) 6-3 6-1, Andrea Picchione (C) b. Andrea Guerrieri (R) 6-1 6-3, Alberto Sanna (C) b. Leonardo Baldi (R) 6-0 2-6 6-3, Picchione/Capalbo (C) b. Baldi/Bartoli (R) 6-0 6-1, Guerrieri/Sansone (R) b. Secci/Porcu (C) 6-2 6-4.

CLASSIFICA GIRONE 6

1. Tc Cagliari, 15 punti (29-1)

2. Ct Lucca, 12 punti (20-10)

3. Ct Reggio Emilia, 10 punti (20-10)

4. Tc Rungg Suedtirol – Alpeker, 5 punti (12-18)

5. Ct Lanciano, 4 punti (13-17)

6. Canottieri Casale, 6 punti (13-23)

7. Tc Pavia, 0 punti (1-29)

Leggi anche: