Fra vivai e new entry, Crema vince la prima di Serie A1: 4-2 alla Canottieri Casale

Ci sono volute oltre sette ore di battaglia, ma il Tc Crema può gioire: il club del presidente Stefano Agostino ha inaugurato con un successo la sua decima partecipazione consecutiva al Campionato nazionale a squadre di Serie A1, vincendo per 4-2 sui campi della Canottieri Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Una vittoria laboriosa e combattuta, che porta le firme di due nuovi acquisti del team, l’esperto canturino Andrea Arnaboldi e il rumeno Nicholas-David Ionel (ventenne già a ridosso dei primi 250 giocatori della classifica mondiale), ma anche di Samuel Vincent Ruggeri e Lorenzo Bresciani, i due elementi del vivaio cresciuti anno dopo anno fino a diventare determinanti. Lo sono stati anche in Piemonte, conquistando una vittoria a testa nei rispettivi singolari, entrambi più delicati del previsto ma entrambi portati a casa. Quello del bergamasco Vincent Ruggeri contro Alessio Demichelis (6-1 4-6 7-5 il punteggio) ha dato il punto del 2-0, dopo una battaglia di 2 ore e 19 minuti che ha raddoppiato il vantaggio firmato da Ionel (6-0 6-2 a Gregorio Biondolillo), mentre quello del compagno è servito a chiudere i singolari sul 3-1, dopo che nel terzo era arrivata la sconfitta di Andrea Arnaboldi, battuto per 7-5 6-4 dal francese Corentin Denolly. Tutt’altro che banale la vittoria di Bresciani, che contro Marco Bella si è trovato sotto di un set e 3-1 nel secondo, prima di risalire la corrente e vincere per 3-6 6-3 6-3, dopo 2 ore e 22 minuti di gioco.

Equilibratissimi anche i successivi doppi, entrambi decisi da pochissimi punti. Arnaboldi e Ionel hanno firmato il punto della vittoria per il Tennis Club Crema sconfiggendo per 6-4 6-4 la coppia Biondolillo/Bella, beffati con un break al “killer point” sul 4-4 del secondo set, mentre sull’altro campo, a successo finale ormai in cassaforte, Vincent Ruggeri e Bresciani, provati dalle fatiche degli impegni precedenti, si sono arresi per 6-4 6-4 a Denolly/Demichelis. “Abbiamo conquistato tre punti in un match tutt’altro che semplice – commenta capitan Armando Zanotti –, quindi siamo molto soddisfatti. Bresciani ha rimesso in piedi col cuore una partita che si era complicata parecchio, contro un avversario davvero in palla, mentre Vincent Ruggeri ha lottato per la squadra pur non essendo al cento per cento fisicamente. Mi è piaciuto molto anche il primo impatto dei due nuovi arrivati, sia di Arnaboldi sia di Ionel: un giovane molto sicuro di sé, dotato di grandissime qualità e capace da subito di fare squadra. Il bilancio complessivo è ottimo e ora ci concentriamo già sulla prossima sfida”. Sarà fra sette giorni, in casa: ospiti sulla terra battuta di via del Fante i romani del Tennis Club Parioli, sconfitti per 5-1 dal Tennis Club Sinalunga nella prima uscita stagionale.

RISULTATI

Prima giornata Girone 1

Canottieri Casale Monferrato vs Tennis Club Crema 2-4

Nicholas-David Ionel (Cr) b. Gregorio Biondolillo (Ca) 6-0 6-2, Samuel Vincent Ruggeri (Cr) b. Alessio Demichelis (Ca) 6-1 4-6 7-5, Corentin Denolly (Ca) b. Andrea Arnaboldi (Cr) 7-5 6-4, Lorenzo Bresciani (Cr) b. Marco Bella (Ca) 3-6 6-3 6-3, Arnaboldi/Ionel (Cr) b. Biondolillo/Bella (Ca) 6-4 6-4, Denolly/Demichelis (Ca) b. Vincent Ruggeri/Bresciani (Cr) 6-4 6-4.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Sinalunga, 3 punti

2. Tennis Club Crema, 3 punti

3. Canottieri Casale Monferrato, 0 punti

4. Tennis Club Parioli, 0 punti

