Le ragazze del Tc Cagliari brillano in Serie A2: 4-0 al Ct Lucca. I maschi battuti all’esordio a Torino

Una domenica perfetta. È quella che ha vissuto la formazione femminile di Serie A2 del Tennis Club Cagliari, che festeggia non solo per il rotondo successo casalingo per 4-0 contro il Circolo Tennis Lucca, dominato in tutti gli incontri della seconda giornata, ma anche per il clima che si è respirato nel circolo di Monte Urpinu. Sui campi, a condividere vittorie e soddisfazioni con due professioniste di alto livello come Despina Papamichail e Nuria Brancaccio, c’erano le ragazze del vivaio Beatrice Zucca, Marcella Dessolis e Barbara Dessolis, ma anche i giovani della pre agonistica impegnati nel ruolo di raccattapalle. Fuori, invece, c’erano tanti altri ragazzi della scuola tennis a sostenere le ragazze e a provare a catturarne i segreti, più numerosi curiosi, accorsi a dare un’occhiata a una squadra con ambizioni da play-off. La prima sfida a Cagliari non ha deluso le attese, con appena una dozzina di giochi persi in quattro match: ad aprire le danze è stata Nuria Brancaccio (6-2 6-1 a Clarissa Gai), seguita dalla greca Despina Papamichail, già determinante nel 2-2 della prima giornata a Beinasco e di nuovo impeccabile, con la vittoria per 6-3 6-1 su Ludovica Pierro. A firmare il 3-0, che è valso la certezza dei tre punti, Marcella Dessolis, la più giovane delle sorelle sarde, a segno per 6-1 6-3 su Elisa Petroni. Dal doppio il successo del definitivo 4-0, con la giovane Beatrice Zucca che ha spalleggiato alla grande la Papamichail in un comodo 6-1 6-0 (maturato in appena 42 minuti) ai danni di Giulia Giusti e Francesca Ricci.

“È stata un’ottima giornata sotto tutti gli aspetti – il commento di capitan Martin Vassallo Arguello –, sia per il risultato del campo sia per tutto il resto. Le nostre giovani hanno potuto condividere un weekend con due atlete di alto livello: per loro è molto importante, come lo è stato per Marcella scendere in campo in singolare e per Beatrice giocare a fianco di una tennista come la Papamichail. Rafforza il suo percorso, certe esperienze nella crescita di una giocatrice possono rivelarsi preziosissime. Oggi abbiamo toccato con mano l’ambiente che ci piacerebbe vivere quotidianamente, quindi non potremmo essere più contenti”. Esordio complicato, invece, per la formazione maschile neopromossa in A2: i ragazzi capitanati da Stefano Mocci si sono arresi per 5-1 nella trasferta al Circolo della Stampa Sporting di Torino. Dopo lo 0-4 dei singolari, con un po’ di amarezza per i match-point mancati dal belga Julien Cagnina contro Stefano Reitano (vittorioso per 12-10 al tie-break del terzo set), il Tc Cagliari ha destato un’ottima impressione nei doppi. Lo stesso Cagnina, in coppia con Alberto Sanna, ha avuto la meglio per 6-2 7-6 su Giannuzzi e Maccari, mentre i due elementi del vivaio Nicola Porcu e Mattia Secci hanno lottato alla pari contro Reitano/Bellezza, cedendo per 6-4 7-5. Domenica 30 ottobre il primo impegno casalingo, contro i romani dell’Eur Sporting Club. Fra sette giorni, invece, le ragazze osserveranno il turno di riposo. Saranno di nuovo in campo martedì 1° novembre, in casa contro la Tennis Training di Foligno.

RISULTATI

SERIE A2 FEMMINILE

Seconda giornata Girone 2

Tennis Club Cagliari b. Circolo Tennis Lucca 4-0

Nuria Brancaccio (C) b. Clarissa Gai (L) 6-2 6-1, Despina Papamichail (C) b. Ludovica Pierro (L) 6-3 6-1, Marcella Dessolis (C) b. Elisa Petroni (L) 6-1 6-3, Papamichail/Zucca (C) b. Giusti/Ricci (L) 6-1 6-0.

SERIE A2 MASCHILE

Prima giornata Girone 1

Circolo Stampa Sporting b. Tennis Club Cagliari 5-1

Federico Maccari (S) b. Nicola Porcu (C) 6-3 6-2, Edoardo Zanda (S) b. Alberto Sanna (C) 6-1 6-2, Luca Serra (S) b. Mattia Secci (C) 6-3 6-2, Stefano Reitano (S) b. Julien Cagnina (C) 6-3 3-6 7-6, Cagnina/Sanna (C) b. Giannuzzi/Maccari (S) 6-2 7-6, Bellezza/Reitano (S) b. Porcu/Secci (C) 6-4 7-5.

