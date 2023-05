Serie B2: Ceriano concede il bis contro Parabiago e vola in vetta al girone

Seconda partita e seconda vittoria per i ragazzi del Club Tennis Ceriano nella fase a gironi del campionato di Serie B2 maschile. Questa volta, la formazione guidata da Eugenio Ferrarini si è imposta sul Circolo Tennis Parabiago con un rotondo 6-0, un successo che fa il paio con quello ottenuto all’esordio contro il Milago Tennis Center e che permette al team brianzolo di salire a 6 punti conquistando la vetta solitaria nel girone 5. Passando alla cronaca della sfida, si è trattato di una lunga domenica di tennis che non era iniziata sotto i migliori auspici con i campi impraticabili a causa del maltempo che aveva fatto slittare l’inizio dei match dalle 10 alle 14. Ma una volta in campo, i giocatori di Ceriano hanno messo il turbo con le vittorie in singolare di Mattia Rossi e Lorenzo Furia prima e di Alessio Zanotti e Massimiliano De Pasquale poi. Forte del 4-0, il CTC non ha rallentato, aggiudicandosi anche i due doppi con le coppie cerianesi formate da Furia/De Pasquale e Zanotti/Rossi. Prossimo appuntamento nel mantovano, con la sfida in trasferta contro il Tennis Club Guidizzolo in programma domenica 28 maggio.

Serie B2 maschile 2023, seconda giornata

Club Tennis Ceriano b. Circolo Tennis Parabiago 6-0

Mattia Rossi (C) b. Manfred Fellin (P) 6-3 7-5; Lorenzo Furia (C) b. Leonardo Cassago (P) 7-6(4) 6-4; Alessio Zanotti (C) b. Giovanni Rizzuti (P) 6-2 6-1; Massimiliano De Pasquale (C) b. Mattia Merli (P) 6-2 6-7(7) 6-3; Furia/De Pasquale (C) b. Migliorini/Cassago (P) 6-2 7-5; Zanotti/Rossi (C) b. Rizzuti/Fellin (P) 7-6(5) 6-2.

Leggi anche: