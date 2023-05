Il Torneo Avvenire riparte e raddoppia

Sabato 15 giugno del 2019 si è giocato, tra Gabriele Piraino e Niccolò Ciavarella, quello che ad oggi è rimasto l’ultimo match del Torneo Avvenire. Era l’edizione numero 55, prima della pandemia, ma dopo quattro anni di attesa ci sarà anche la numero 56. E che edizione. Non solo il celebre torneo ospitato dallo storico Club Ambrosiano – di via Feltre, Milano – non lascia ma, come nel motto ormai divenuto popolare, raddoppia. Ancora una volta, Club Ambrosiano – uno dei migliori club di Milano dedicato allo sport – si conferma tempio del tennis grazie alla sua lunga tradizione e storia d’eccellenza.

La pandemia che ha colpito il pianeta ha portato in dote questo buco nell’albo d’oro della manifestazione e, per ripartire alla grande, serviva un segnale forte e che desse la misura di quanto gli organizzatori della manifestazione, frutto della collaborazione tra Club Ambrosiano e Sport Watchers, continuino a credere in questo torneo che, da “Category 1” quale è sempre stato, cresce ancora fino all’eccellenza della “Super Category”, la più prestigiosa tra quelle del calendario Tennis Europe. E allora ecco che il Torneo Avvenire 2023 – che si giocherà dal 12 al 18 giugno ma con le qualificazioni che partiranno sabato 10 – non sarà solo riservato agli under 16 ma, per la prima volta nella sua storia, anche agli under 14. Una novità importante e che apre una finestra ancora più ampia verso il mondo delle giovani racchette.

Partiamo dal torneo under 16, quello che nell’albo d’oro vanta nomi come Corrado Barazzutti, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Pat Cash, Stefan Edberg, Juan Martin del Potro, solo per citare il maschile, e che nella sua gara inaugurale nel giugno del 1965 ha avuto un giovanissimo Adriano Panatta come finalista. Il torneo femminile del resto non è da meno considerato che, nelle 55 edizioni giocate, ha visto i campi in terra battuta del circolo milanese frequentati da autentiche leggende del nostro sport come Jennifer Capriati, Martina Hingis e Maria Sharapova, senza dimenticare le campionesse azzurre Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Il torneo avrà un tabellone maschile e femminile da 48 giocatori (24 le coppie nel doppio) sia per le qualificazioni che per il main draw e, come anticipato, sarà un “Super Category”, un riconoscimento per la qualità degli elevatissimi standard organizzativi della manifestazione. Questa nuova categoria di eventi è stata introdotta nel 2020 dal Tennis Europe Junior Tour e rappresenta un gruppo d’élite di tornei che assegna più punti per il ranking e fornisce vantaggi e servizi a chi vi partecipa. Solo altri quattro tornei in Europa possono vantare questo privilegio, ma solo il Torneo Avvenire è un under 16 (Tarbes, Stoccolma, Maia e Dueren sono tutti under 14). La competizione under 14 milanese, sarà invece di “Category 2” e avrà un tabellone maschile e femminile da 32 giocatori (16 le coppie nel doppio) sia per le qualificazioni che per il main draw. Al club di via Feltre intanto continuano i preparativi per quella che si preannuncia un’edizione indimenticabile del ritrovato Avvenire. La data da segnare sul calendario per vedere all’opera i giovani talenti del circuito juniores è quella di sabato 10 giugno, quando prenderanno il via i tabelloni di qualificazione. Il primo atto sarà però la conferenza stampa di presentazione che si terrà mercoledì 7 giugno alle ore 10.30 presso il Club Ambrosiano.

