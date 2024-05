Serie B2, i ragazzi del Club Tennis Ceriano centrano la prima vittoria

Dopo due pareggi con qualche rimpianto, il Club Tennis Ceriano centra la prima vittoria nel campionato maschile di Serie B2 2024. Un successo rotondo quello ottenuto in casa contro il Circolo Tennis Cantù nella terza giornata, che permette al CTC di salire a 5 punti nel girone 5 piazzandosi in seconda posizione dietro solo allo Sporting Club Saronno. Sui campi veloci del Centro Robur, la squadra capitanata da Eugenio Ferrarini è scesa in campo determinata e ha portato a casa una vittoria fondamentale ai fini della classifica finale: va ricordato infatti che le prime classificate di ogni girone sono direttamente ammesse al Campionato di Serie B1 2025 mentre le seconde hanno l’occasione di giocarsi la promozione disputando un tabellone con sfide dirette in formula di andata e ritorno. Un incontro messo in ghiaccio già dopo i turni di singolare grazie ai successi firmati da Alessio Zanotti, Mattia Rossi, Lorenzo Furia e Matej Vocel. Successo completato poi nei turni di doppio. Domenica prossima, 26 maggio, la formazione brianzola sarà impegnata contro il Selva Alta in quel di Vigevano. Quella appena trascorsa è stata una domenica di festa anche per le ragazze della Serie D1 che hanno esordito in casa con un successo per 2-1 contro il Tennis Club Sesto.

Serie B2 maschile – Girone 5, terza giornata

Club Tennis Ceriano b. Circolo Tennis Cantù 6-0

Alessio Zanotti (Ce) b. Davide Pozzi (Ca) 6-2 6-2; Mattia Rossi (Ce) b. Mattia Galimberti (Ca) 6-1 6-2; Matej Vocel (Ce) b. Andrea Colombo (Ca) 7-6(4) 7-6(2); Lorenzo Furia (Ce) b. Filippo Bongiasca (Ca) 6-3 7-6(6); Zanetti/Rossi (Ce) b. Arci/Bongiasca (Ca) 7-6(4) 7-6(2); Vocel/Furia (Ce) b. Colombo/Pozzi (Ca) 6-2 6-4.

