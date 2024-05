Il Tennis Club Cagliari vola in Serie B1: doppia vittoria casalinga con uomini e donne

Due match casalinghi, due preziose vittorie. È il bilancio dell’ultima domenica di Serie B1 del Tennis Club Cagliari, che ha visto impegnate sui campi di Monte Urpinu entrambe le formazioni del circolo sardo, sia quella maschile sia quella femminile. Erano ambedue favorite e hanno vinto senza grandi difficoltà, raccogliendo tre punti molto preziosi per la classifica. Lo sono in particolare per il team maschile capitanato da Martin Vassallo Arguello e Stefano Mocci, che alla prima giornata aveva osservato il turno di riposo mentre nella seconda aveva pagato qualche assenza di troppo, arrendendosi per 4-2 in casa al Tennis Club Padova. Nell’impegno successivo, ecco il pronto riscatto con una vittoria per 5-1 contro i romani dell’Ssd Ferratella, superati già al termine di quattro singolari senza storia, con la miseria di soli otto game concessi in tutto. Un dato che testimonia la superiorità dei padroni di casa, a segno con Vito Dell’Elba, Bruno Pujol Navarro e i cagliaritani del vivaio Nicola Porcu e Alberto Sanna. Dai doppi il punto della bandiera dei laziali, grazie alla vittoria di Recchioni/Micarelli contro Porcu/Dell’Elba, mentre nell’altra sfida Sanna e Pujol Navarro hanno dominato contro Sermoneta/Garzena. Grazie al successo, i sardi lasciano l’ultimo posto del girone 5 e rilanciano le ambizioni play-off in vista della fase più calda del campionato. Domenica 26 maggio la trasferta a Perugia, sui campi dello Junior Tennis.

Mentre i ragazzi hanno vinto per la prima volta, le ragazze capitanate da Carla Lucero e Candela Bugnon hanno conquistato il secondo successo in altrettante sfide giocate nel Girone 2 femminile, battendo con un secco 4-0 le rivali del Circolo Tennis Bari. Una vittoria di spessore se si considera che le pugliesi occupavano il primo posto della classifica, con il massimo dei punti (6). Ora, invece, al comando c’è il Tennis Club Cagliari, che peraltro ha già osservato il turno di riposo. Un traguardo meritato per una squadra che ha dimostrato anche domenica tutto il proprio valore, conquistando la vittoria senza lasciare per strada nemmeno un set negli incontri vinti da Barbara Dessolis, Gabriela Ce, Eleni Christofi e dalla coppia Dessolis/Christofi. Un rendimento che ribadisce le ambizioni del team, che può guardare con fiducia ai prossimi impegni. Domenica 26 maggio la trasferta al Tennis Club Castiglionese di Castiglion Fiorentino (Arezzo).

Serie B1 maschile – Terza giornata

Tennis Club Cagliari b. Ssd Ferratella (Roma) 5-1

Vito Dell’Elba (C) b. Luca Sermoneta (F) 6-3 6-0, Nicola Porcu (C) b. Jacopo Recchioni (F) 6-1 6-0, Bruno Pujol Navarro (C) b. Giorgio Micarelli (F) 6-2 6-2, Alberto Sanna (C) b. Umberto Capitanio (F) 6-0 6-0, Sanna/Pujol Navarro (C) b. Sermoneta/Garzena (F) 6-2 6-2, Recchioni/Micarelli (F) b. Porcu/Dell’Elba (C) 6-3 1-6 10/6.

Serie B1 femminile – Terza giornata

Tennis Club Cagliari b. Circolo Tennis Bari 4-0

Barbara Dessolis (C) b. Daria Raimondo (B) 6-4 6-4, Gabriela Ce (C) b. Ottavia Massetti (B) 7-6 6-2, Eleni Christofi (C) b. Rebecca Di Giovannantonio (B) 6-1 6-2, Dessolis/Christofi (C) b. Raimondo/Garofalo (B) 6-2 6-3.

