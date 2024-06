Serie B2, Saronno allunga su Ceriano. Ma il sogno promozione non è finito per il CTC

Dopo due pareggi e un tris di vittorie, arriva il primo ko stagionale per la formazione maschile del Club Tennis Ceriano nel campionato di Serie B2 2024. Nel derby della penultima giornata della fase a gironi, i padroni di casa dello Sporting Club Saronno si impongono per 5-1 portandosi a 15 punti in classifica e blindando così la prima posizione nel raggruppamento 5. La squadra capitanata da Eugenio Ferrarini resta al secondo posto con 11 punti, tre lunghezze sopra gli inseguitori del TC Città dei Mille Bergamo, i quali nell’ultima giornata avranno la chance di agganciare il CTC in caso di vittoria nella trasferta di Vigevano contro il Selva Alta. Per Ceriano, invece, l’avventura sul campo finisce qui, almeno per ora, dal momento che domenica 16 giugno osserverà il proprio turno di riposo e non potrà così incrementare il proprio bottino. Se il discorso promozione diretta in Serie B1 è chiuso dal momento che il primo posto di Saronno è in cassaforte, la speranza di Ceriano di accedere ai play-off è più viva che mai. Da regolamento, infatti, le seconde classificate degli 8 gironi disputeranno un tabellone sorteggiato, con formula di andata e ritorno, per decidere le ulteriori quattro squadre che otterranno la promozione in B1 nel 2025. Tutto dipenderà a questo punto dal TC Città dei Mille, con gli orobici obbligati a vincere, mentre il CTC starà a guardare con due risultati su tre che gli sorridono. Il sogno promozione non è ancora finito.

Serie B2 2024 – Girone 5, sesta giornata

Sporting Club Saronno – Club Tennis Ceriano 5-1

Franco Roncadelli (S) b. Massimiliano De Pasquale (C) 6-4 6-1; Lucio Carnevalle (S) b. Mattia Rossi (C) 6-4 6-2; Juan Pablo Ficovich (S) b. Alessio Zanotti (C) 6-1 6-0; Emanuele Turconi (S) b. Lorenzo Furia (C) 6-2 5-7 7-6; Rossi/Zanotti (C) b. Ficovich/Turconi (S) 1-0 rit.; Roncadelli/Negrello (S) b. Pirrello/Volpi 15-30 rit.

Leggi anche: