Serie B2, vittoria all’esordio per i ragazzi del Ct Ceriano

Partenza in quarta per i ragazzi del Club Tennis Ceriano nel campionato di Serie B2 2023. Quattro, come i successi in altrettanti match di singolare che hanno permesso alla formazione brianzola di superare tra le mura amiche il Milago Tennis Center di Buccinasco (Milano) nella partita d’esordio del girone 5. Sfida segnata dopo i primi quattro incontri quindi, con il CTC avanti 4-0 grazie alle vittorie senza perdere nemmeno un set di Mattia Rossi, Lorenzo Furia, Alessio Zanotti e Massimiliano De Pasquale. Nei doppi, poi, sono arrivate due sconfitte al fotofinish, entrambe al super tie-break che sostituisce il terzo set, che hanno decretato il 4-2 definitivo.

Dopo la retrocessione della passata stagione, il Club Tennis Ceriano rimette la marcia giusta e si ripropone come una delle formazioni più competitive del campionato. Domenica 21 maggio il team brianzolo sarà impegnato in trasferta contro il Circolo Tennis Parabiago, ancora fermo a zero punti dal momento che dovrà recuperare la sfida in programma nella prima giornata contro il TC Selva Alta il 17 giugno. Nel frattempo, Ceriano si gode il primo posto nel girone in coabitazione con il TC Città dei Mille di Bergamo. La corsa alla Serie B1 è iniziata.

Serie B2 maschile 2023 – Girone 5

Club Tennis Ceriano b. Milago Tennis Center 4-2

Mattia Rossi (C) b. Luca Massimo (M) 6-3 6-1; Lorenzo Furia (C) b. Ivan Veronese (M) 6-4 6-4; Alessio Zanotti (C) b. Matteo Magri (M) 6-3 6-1; Massimiliano De Pasquale (C) b. Daniele Piva (M) 6-3 6-2; Banfi/Magri (M) b. Zanotti/De Pasquale (C) 6-2 4-6 11/9; Piva/Massimo (M) b. Rossi/Furia (C) 6-4 3-6 15/13.

Leggi anche: