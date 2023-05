Mager e Cobolli completano il martedì tricolore del Piemonte Open Intesa Sanpaolo

Fra i sedici giocatori impegnati nel secondo turno del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, evento premium della neonata categoria ATP Challenger 175, ci saranno ben sette italiani. Un risultato di spessore regalato da un martedì più azzurro che mai, visto che i nostri portacolori in gara erano sei e hanno vinto in cinque. Nella prima parte di giornata era toccato a Napolitano, Caruso e Gaio, mentre nella sessione serale si sono aggiunti prima Flavio Cobolli e poi Gianluca Mager. Il romano è diventato il più giovane a superare il primo turno al Circolo della Stampa Sporting punendo con un doppio 6-3 l’irregolarità del qualificato ucraino Aleksandr Braynin, tanto potente quanto falloso, mentre Mager – già n.62 Atp – si è giocato alla perfezione la seconda chance offertagli dal ripescaggio come lucky loser. Eliminato lunedì da Napolitano al turno decisivo delle qualificazioni, il sanremese è entrato comunque nel main draw e contro lo statunitense Aleksander Kovacevic (settima testa di serie) ha fatto valere la sua maggiore abitudine alla terra battuta, imponendosi con il punteggio di 6-1 7-6.

Le loro due vittorie hanno garantito all’Italia un secondo giocatore nei quarti di finale, visto che mercoledì i due torneranno in campo l’uno di fronte all’altro. Sarà uno dei due derby italiani di una giornata super intensa, che scatterà alle 11 con un programma ricco di ben 14 incontri: gli otto match di secondo turno del singolare e sei sfide del primo turno del doppio. In campo già in mattinata, sul Centrale, le prime due teste di serie: il colombiano Daniel Elahi Galan sfiderà Stefano Napolitano, mentre a seguire il favorito numero uno Sebastian Baez affronterà Riccardo Bonadio. Poi toccherà a Cobolli-Mager. Alle 18 Gaio-Ugo Carabelli, in chiusura di giornata la sfida tutta argentina fra Andrea Collarini e Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di quel Francisco che ha eliminato Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Sul Campo 5, nel secondo match dalle 11, l’altro derby Caruso-Lavagno. Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Primo turno: Stefano Napolitano (Ita) b. Otto Virtanen (Fin) 6-1 5-7 6-4, Salvatore Caruso (Ita) b. Yosuke Watanuki (Jpn) 2-6 6-3 6-4, Federico Gaio (Ita) b. Oscar Otte (Ger) 6-4 7-5, Dominik Koepfer (Ger) b. Giulio Zeppieri (Ita) 6-2 6-2, Flavio Cobolli (Ita) b. Aleksandr Braynin (Ukr) 6-3 6-3, Gianluca Mager (Ita) b. Aleksandar Kovacevic (Usa) 6-1 7-6.

Doppio. Primo turno: Baez/Seyboth Wild (Arg/Bra) b. Arends/Tsitsipas (Ned/Gre) 6-3 6-4, Behar/Pavlasek (Uru/Cze) b. Lavagno/Piraino (Ita/Ita) 6-1 6-4.

