Tc Cagliari, un primato che cresce: sei squadre nei campionati nazionali tra Serie A e Serie B

Il Tennis Club Cagliari continua a spingersi oltre i propri record. Il club sardo, già primatista tra gli oltre 4.000 circoli affiliati alla FITP per numero di squadre impegnate nei campionati nazionali di Serie A e Serie B, nel 2026 farà ancora meglio, portando a sei il totale delle formazioni iscritte. Un risultato reso possibile dalla promozione conquistata nel 2025 da una squadra femminile, salita dalla Serie C.

La formazione di punta del circolo di Monte Urpinu, quella che lo scorso novembre ha sfiorato la finale scudetto di Serie A1 femminile fermandosi a un solo punto dall’ultimo atto, tornerà in campo in autunno. Nel frattempo, cinque squadre saranno impegnate già in primavera tra Serie B1 e B2, tutte pronte a debuttare domenica 19 aprile.

Il Tc Cagliari avrà almeno una formazione in ogni categoria, maschile e femminile, con una particolarità nel campionato di B1 femminile: due squadre in gara nello stesso torneo, una retrocessa pochi mesi fa dall’A2 e una promossa dalla B2. Solo nel settore femminile il club schiererà in primavera circa trenta giocatrici, mantenendo la filosofia che da anni caratterizza il progetto sportivo del circolo: affiancare tenniste esperte a giovani promesse del vivaio.

Una scelta pensata per offrire alle nuove leve l’opportunità di confrontarsi con contesti di alto livello, favorendo così la crescita individuale delle atlete e, più in generale, dell’intero movimento tennistico sardo. Tra le protagoniste ci saranno anche le sorelle Barbara e Marcella Dessolis, cresciute nel vivaio e già protagoniste in Serie A1, oltre all’ex top 100 argentina Nadia Podoroska e ad altre giocatrici attive nel circuito professionistico, comprese alcune nuove innestate pronte a dare subito il proprio contributo.

Accanto alle squadre femminili, il club schiererà anche due formazioni maschili. La prima squadra, impegnata in Serie B1, ha già conosciuto la Serie A2 e proverà a riconquistare la categoria, sfuggita nelle ultime due stagioni a causa delle sconfitte nei play-off promozione. A rafforzare la rosa arrivano il 2.2 Noah Perfetti, già protagonista a Cagliari nei Campionati Italiani di seconda categoria, e il giovane del vivaio Lorenzo Rocco, finalista nel 2025 ai Campionati Italiani under 16.

Ambizioni importanti anche per la formazione maschile di Serie B2, che punta a migliorare il terzo posto ottenuto nel girone dello scorso anno e a centrare l’accesso ai play-off.

Il calendario della fase a gironi della Serie B, in programma dal 19 aprile al 7 giugno, offrirà un’intensa attività sui campi del circolo di Monte Urpinu. In sei delle sette domeniche previste ci sarà almeno un incontro casalingo, spesso due e nella giornata inaugurale addirittura tre, con tutte e tre le squadre femminili impegnate davanti al pubblico di casa. Un’occasione unica per gli appassionati del territorio di assistere a tante sfide di alto livello nello stesso impianto.

E non finisce qui, perché il Tc Cagliari è protagonista anche nel padel. La squadra femminile di Serie B ha già inaugurato la stagione con un successo casalingo per 2-1 contro il Golden Padel Club di Caltanissetta. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 marzo, quando le cagliaritane scenderanno in campo in trasferta contro il Country Club di Castenaso, in provincia di Bologna.