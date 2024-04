Tc Crema schiacciasassi: altro 6-0 nella Serie C maschile. Le ragazze pareggiano a Milano

Due incontri, due vittorie per 6-0 senza alcun set perso. E il primo posto in solitaria nel Girone 9 della Serie C. Non poteva proprio partire meglio la stagione dei ragazzi del Tennis Club Crema: un team giovane ma dalle ambizioni chiarissime, che a sette giorni dal comodo successo casalingo contro il Tennis Romano di Lombardia è andato a vincere largamente anche sui campi del Tennis Club Ambrosiano di Milano. Contro la formazione “B” di uno dei circoli storici del capoluogo lombardo, il team capitanato da Francesco Longhino non ha fatto di nuovo sconti, raccogliendo altri due punti (il successo ne assegna due, non i tre di stampo calcistico) già al termine dei singolari. Merito delle vittorie di Andrea Bonfadini, Giorgio Pezzotta, Giacomo Nava e Luca Toscani, alle quali sono poi seguiti i successi in doppio delle coppie Nava/Longhino e Pezzotta/Bonfadini, a completare un nuovo 6-0 che – come detto – vale la testa della classifica in solitaria. E permette anche di fare un passo importante verso la qualificazione per i play-off regionali, ai quali accederanno le prime due di ciascun girone. Ora, il Tennis Club Crema osserverà il turno di riposo nella terza giornata di domenica 21 aprile, e tornerà in campo nella sfida infrasettimanale di giovedì 25 aprile, contro la Canottieri Milano.

La trasferta a Milano non ha invece portato la stessa fortuna alle ragazze capitanate da Daniela Russino, arrivate a un soffio dal successo sui campi dello Junior Tennis Milano ma poi bloccate sul 2-2. Perché ai successi di Aurora Corvi ed Eva Segato ha risposto l’ex professionista Francesca Palmigiano, che ha usato l’esperienza per avere la meglio in due set contro la giovane Bianca Bissolotti. E poi la stessa Palmigiano ha spalleggiato Alice Vicini nel doppio che ha siglato il definitivo 2-2, vinto in rimonta (3-6 6-3 10/7 il punteggio) contro Aurora Corvi e Giulia Finocchiaro. Malgrado un pizzico di amarezza, il punto conquistato nella città meneghina rimane prezioso in ottica play-off, anche se si deciderà tutto nella terza (e ultima) giornata di domenica 21 aprile, contro la Junior Tennis Training di Solbiate con Cagno (Como). Un duello non semplice, ma che le ragazze del Tennis Club Crema avranno la possibilità di giocare in casa. Un piccolo vantaggio da far pesare.

Serie C maschile – Seconda giornata girone 9

Tennis Club Ambrosiano – Tennis Club Crema 0-6

Andrea Bonfadini (C) b. Pietro Henry Cavallaro (A) 6-2 6-2, Giorgio Pezzotta (C) b. Francesco Emanuele Guarnaschelli (A) 6-1 6-0, Giacomo Nava (C) b. Edoardo Cazzani (A) 6-0 6-1, Luca Toscani (C) b. Marcello Garofalo (A) 6-3 7-6, Nava/Longhino (C) b. Cazzani/Sergi (A) 6-4 6-0, Pezzotta/Bonfadini (C) b. Cavallaro/Guarnaschelli (A) 6-1 6-4.

Serie C femminile – Seconda giornata girone 4

Junior Tennis Milano – Tennis Club Crema 2-2

Aurora Corvi (C) b. Alice Vicini (J) 6-3 6-2, Eva Segato (C) b. Anna Roli (J) 6-2 6-0, Francesca Palmigiano (J) b. Bianca Bissolotti (C) 6-3 6-3, Palmigiano/Vicini (J) b. Corvi/Finocchiaro (C) 3-6 6-3 10/7.

