Tennis Club Cagliari sconfitto dal Tc Bisenzio: i ragazzi lotteranno per la salvezza

Le previsioni della vigilia si sono rivelate azzeccate. La trasferta di Serie A2 del Tennis Club Cagliari in casa della seconda del girone Tennis Club Bisenzio (Prato) si annunciava molto complicata e il campo l’ha confermato. La squadra toscana ha avuto la meglio con il punteggio di 5-1, prendendosi i tre punti in una sfida risolta già al termine dei singolari della mattinata. Per la formazione sarda, neopromossa che ha deciso di affrontare la stagione schierando quasi esclusivamente elementi del vivaio, in modo da permettere ai ragazzi di fare delle esperienze fondamentali per la propria crescita sportiva, sono arrivate le sconfitte di Nicola Porcu (6-2 6-2 da Samuele Pieri), di Alberto Sanna (6-3 6-2 da Jacopo Stefanini), di Mattia Secci (6-1 6-2 da Cosimo Banti) e dell’ex professionista belga Julien Cagnina, sconfitto per 6-1 6-7 6-2 dal ventenne spagnolo Pablo Llamas Ruiz nella sfida fra i numeri uno delle due formazioni. Il punto per la squadra capitanata da Stefano Mocci è arrivato nei doppi, grazie al successo della coppia composta da Julien Cagnina e Alberto Sanna. I due hanno superato per 6-2 7-6 Gabriele Bonechi e Cosimo Banti. Nell’altro incontro di coppia, invece, successo per il duo toscano composto da Pablo Llamas Ruiz e Mattia Materi, a segno con il punteggio di 6-2 6-1 contro Porcu/Secci.

Al campionato del Tc Cagliari rimangono due sfide: entrambe sulla terra battuta di Monte Urpinu. Venerdì 18 novembre si giocherà il recupero del duello contro la Canottieri Padova rinviato la scorsa domenica, mentre due giorni più tardi i sardi osserveranno il turno di riposo. Domenica 27, sempre in casa, l’ultima giornata contro il Tc Santa Margherita Ligure. Per la formazione sarda, ancora ferma a zero punti, l’obiettivo è evitare il settimo posto finale che significherebbe retrocessione diretta in Serie B1, mentre un piazzamento al quinto o sesto posto darebbe la possibilità di lottare per la salvezza nei play-out. Uno scenario ben diverso attende invece le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello, oggi a riposo per lo stop di tutti i campionati femminili. Anche a loro restano due sfide: domenica 20 novembre in casa col Ct Palermo e domenica 27 novembre in trasferta al Tc Padova. In virtù di tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro sfide, alle cagliaritane basterà raccogliere un solo punto nei prossimi due impegni per garantirsi almeno il terzo posto nel girone e quindi l’accesso ai play-off promozione. Ma, naturalmente, a un miglior piazzamento finale potrebbe equivalere un cammino più semplice verso la Serie A1.

RISULTATI

SERIE A2 MASCHILE

Quinta giornata Girone 1

Tennis Club Bisenzio vs Tennis Club Cagliari 5-1

Samuele Pieri (B) b. Nicola Porcu (C) 6-2 6-2, Jacopo Stefanini (B) b. Alberto Sanna (C) 6-3 6-2, Pablo Llamas Ruiz (B) b. Julien Cagnina (C) 6-1 6-7 6-2, Cosimo Banti (B) b. Mattia Secci (C) 6-1 6-2, Llamas Ruiz/Materi (B) b. Porcu/Secci (C) 6-2 6-1, Cagnina/Sanna (C) b. Bonechi/Banti (B) 6-2 7-6.

Leggi anche: