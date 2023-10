Un pareggio e una sconfitta per il Tc Cagliari, ma in Serie A2 il bicchiere è mezzo pieno

Da una parte c’è un ottimo pareggio, il secondo consecutivo, dall’altra la prima battuta d’arresto stagionale, ma contro una squadra di altissimo livello. Per questo, la domenica del Tennis Club Cagliari rimane positiva anche se la formazione “A” è andata a sbattere contro le ambizioni del Tennis Club Prato, che non è più la stessa squadra capace di vincere cinque scudetti di A1 negli ultimi dieci anni, ma ha comunque tanti punti di forza che nel duello in Toscana si sono visti. Così, le ragazze capitanate da Martin Vassallo Arguello e Candela Bugnon, che erano reduci da due vittorie nelle prime due uscite stagionali, sono state condannate alla prima sconfitta, arrendendosi per 3-1 in una sfida mai davvero in discussione. Perché se è vero che l’unico punto sardo è arrivato grazie al risultato più netto dell’intera giornata (con Marcella Dessolis a segno per 6-2 6-1 contro Virginia Lanzillo), è vero anche che la formazione ospite non è quasi mai riuscita a rendersi pericolosa negli altri tre incontri. La debuttante Alessandra Mazzola si è arresa con un doppio 6-3 a un’ottima professionista quale la rumena Cristina Dinu, mentre Barbara Dessolis ha lottato a lungo contro Viola Turini, ma nelle fasi più importanti la rivale è stata più brava, chiudendo per 7-5 7-5. Discorso simile per il doppio: la stessa Dessolis e Alessandra Mazzola ce l’hanno messa tutta, ma il punteggio finale ha detto 6-4 6-2 per le rivali, capaci di regalare al Tc Prato la seconda vittoria in altrettanti impegni (a differenza del Tc Cagliari “A” hanno già osservato il turno di riposo).

La formazione “B” capitanata da Stefano Mocci e Carla Lucero ha invece ottenuto il secondo pareggio consecutivo, chiudendo sul 2-2 la trasferta in Puglia contro l’Apem Copertino (provincia di Lecce). Un risultato dalle modalità molto simili a quello di sette giorni prima, con le cagliaritane in svantaggio per 2-1 al termine dei singolari con la vittoria di Eleni Christofi e le sconfitte delle giovani del vivaio Beatrice Zucca e Francesca Mostallino (che mastica amaro per un match combattuto), ma poi capaci di andare a prendersi il punto vincendo il doppio. Protagoniste, di nuovo, Christofi e Zucca che hanno sconfitto per 7-5 6-2 la coppia Rosca/Cagnazzo, guadagnando la vittoria che permette di conservare il quinto posto in classifica, a pari merito col Tc Lumezzane. Fra sette giorni le ragazze del team “B” osserveranno il turno di riposo, mentre la formazione “A” sarà in campo a Monte Urpinu, opposta alle torinesi del Circolo della Stampa Sporting. “Nonostante la sconfitta della team “A” – dice Martin Vassallo Arguello, direttore tecnico del club – c’è comunque qualcosa di buono. Sapevamo di aver di fronte un’avversaria difficile, con un paio di giocatrici che hanno saputo fare la differenza. Siamo comunque contenti per il buon esordio di Alessandra Mazzola e anche per la bella vittoria di Marcella Dessolis, anche lei al primo match stagionale. Perdiamo ma usciamo a testa alta, consapevoli di aver fatto il massimo. A volte non è sufficiente, ma non ci abbattiamo e proseguiamo nel nostro cammino”.

RISULTATI

Girone 1 – Terza giornata

Aper Copertino vs Tennis Club Cagliari “B” 2-2

Sebastianna Scilipoti (A) b. Beatrice Zucca (C) 6-0 6-1, Eleni Christofi (C) b. Andreea Rosca (A) 6-4 6-4, Linda Cagnazzo (A) b. Francesca Mostallino (C) 6-1 4-6 6-3, Zucca/Christofi (C) b. Rosca/Cagnazzo (A) 7-5 6-2.

Girone 2 – Terza giornata

Tennis Club Prato b. Tennis Club Cagliari “A” 3-1

Cristina Dinu (P) b. Alessandra Mazzola (C) 6-3 6-3, Viola Turini (P) b. Barbara Dessolis (C) 7-5 7-5, Marcella Dessolis (C) b. Virginia Lanzillo (P) 6-2 6-1, Dinu/Turini (P) b. Mazzola/B. Dessolis (C) 6-4 6-2.

Leggi anche: