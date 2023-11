Domenica torna la Serie A1: la capolista Tc Crema in trasferta a Forte dei Marmi

Dopo la pausa della scorsa domenica, che ha visto lo stop a tutti gli incontri dei Campionati di Serie A1 (e Serie A2), il Tennis Club Crema è pronto a riprendere la sua corsa. La formazione cremasca, in testa al Girone 1 con un bottino di 10 punti e reduce da tre vittorie consecutive, lo farà nella trasferta a Forte dei Marmi per la sfida contro il Tennis Club Italia, seconda con sei punti. Un duello al vertice importantissimo in ottica play-off: con sole due sfide ancora da giocare, la classifica dice che ai lombardi basterebbero due pareggi (il 19 novembre a Siracusa l’altro incontro) per garantirsi la certezza di chiudere al primo posto, e quindi conquistare la quarta semifinale scudetto negli ultimi 11 anni. Ma non è il momento di fare calcoli: la formazione capitanata da Armando Zanotti e Fabio Delfini andrà in Toscana con grandi ambizioni e l’obiettivo di provare a ripetere il rotondo 5-1 della gara d’andata, per mettere al sicuro il passaggio alla seconda fase. Un traguardo che a inizio stagione non era nemmeno contemplato, ma settimana dopo settimana è diventato alla portata grazie a un bilancio di 3 vittorie e 1 pareggio che – oltre ai cremaschi – fra le 16 formazioni dell’A1 è riuscito soltanto al Circolo Tennis Palermo nel Girone 4. Un dato che la dice lunga sulla stagione vissuta sin qui dai lombardi, che dopo il 3-3 della prima giornata hanno infilato tre successi consecutivi e si sono guadagnati la possibilità di sognare.

SERIE A1 – CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Crema, 10 punti (16-8)

2. Tennis Club Italia, 6 punti (11-13)

3. Park Tc Genova, 5 punti (13-11)

4. Match Ball Siracusa, 1 punto (8-16)

Leggi anche: