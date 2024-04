Il Milanino Sporting Club presenta l’Academy, con Paolo Lorenzi: si parte con tre stage

Una promessa è una promessa, specialmente quando c’è di mezzo un personaggio dello spessore di Paolo Lorenzi, campione di tennis e umanità. Dopo l’evento dello scorso gennaio con l’ex davisman toscano, numero 1 d’Italia nel 2017, lo staff del Milanino Sporting Club di Villanuova sul Clisi aveva anticipato l’intenzione di instaurare una collaborazione continuativa col 42enne di Siena, per favorire lo sviluppo del centro e la crescita degli allievi della scuola. Un grande progetto che si è concretizzato nel giro di tre mesi, tanto che Lorenzi tornerà presto in provincia di Brescia per altri tre appuntamenti, spalmati da aprile a settembre. Il primo, riservato ai ragazzi del club ma aperto anche ai curiosi, è in programma già fra sabato 6 e domenica 7 aprile, con un totale di 15 ore di attività divise fra lavoro tennistico in campo, preparazione atletica e test kinesiologici con screening completo dello stato fisico dell’atleta e valutazione fisioterapica. Un programma che verrà poi replicato nei weekend di 15/16 giugno e 21/22 settembre, con altri due stage (stavolta aperti a tutti) con Lorenzi, che oltre a essere un ex giocatore di spicco è anche un apprezzato volto tv, nonché – da quest’anno – direttore degli Internazionali Bnl d’Italia di Roma. Ruoli che alle esperienze accumulate in campo ne miscelano di nuove, che “Paolino” è pronto a trasmettere a tutti. “Il nostro obiettivo – dice il tecnico nazionale Simon Flood – è quello di lanciare da settembre la Milanino Academy, per elevare il talento dei ragazzi che decideranno di aderire al progetto, trasmettendo energia, ambizioni e volontà. Lorenzi è la persona giusta per accompagnarci nel percorso e supervisionare il lavoro tecnico-tattico che andremo a svolgere quotidianamente”.

La presentazione ufficiale della Milanino Academy, fortemente voluta dal presidente e proprietario del club Nico Maietta, si terrà sabato 15 giugno con una conferenza stampa, alla presenza dello stesso Lorenzi, mentre i tre stage saranno un modo per far conoscere a chiunque il centro, lo staff e soprattutto le metodologie di lavoro studiate per sviluppare la progressione tecnica, tattica, fisica e mentale degli atleti. “Oltre a Lorenzi – dice ancora Flood – il progetto coinvolgerà anche l’ex giocatore professionista bresciano Andrea Agazzi, altra figura con la quale abbiamo stretto un ottimo rapporto. Puntiamo a fare in modo che Paolo diventi il punto di riferimento principale, e che possa sia essere presente in più occasioni sui nostri campi, sia supervisionare l’attività quando non sarà qui. Questo per creare un confronto continuo e uno scambio di informazioni in grado di arricchire le competenze dei nostri ragazzi. Vista la sua esperienza e le sue grandi doti umane, limitare la partnership a qualche week-end sarebbe stata un’occasione persa”. Fra i preziosi collaboratori dell’ambizioso progetto in costruzione anche il fisioterapista e osteopata Marco Morelli, una vita a fianco di Federica Pellegrini e di altri sportivi di altissimo livello; il preparatore atletico Matteo Trovati, transitato in passato dal team di Riccardo Piatti; e la psicoterapeuta e psicologa dello sport Stefania Franzoni. Profili di grandissima esperienza e qualità professionale, pronti insieme a Paolo Lorenzi a traghettare il Milanino Sporting Club in una nuova dimensione.

