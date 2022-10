V-Team pronto all’esordio in Serie A2. Domenica 23 sfida col Tc Siracusa

Mancano pochi giorni all’esordio del V-Team nel campionato di Serie A2 e la formazione brianzola non vede l’ora di scendere in campo per dimostrare coi fatti quanto espresso durante la conferenza stampa di presentazione della squadra. Una vittoria, domenica 23 ottobre sulla terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza contro il Tennis Club Siracusa, sarebbe il giusto primo passo per provare a raggiungere l’obiettivo play-off promozione. “Quest’anno le avversarie sono tutte particolarmente forti – commenta Duvier Medina, direttore tecnico del V-Team e capitano della formazione di A2 insieme a Marco Baio -, perché nelle loro rose hanno sia giocatori stranieri sia elementi del vivaio che possono mettere in difficoltà chiunque. Per i nostri ragazzi sarà importante entrare in campo convinti di far bene e pronti a lottare su ogni punto. Solo così potremo toglierci delle soddisfazioni, sia nel match contro Siracusa sia nel prosieguo del campionato”.

“Non sarà facile ripetere una stagione come la scorsa – aggiunge Baio -, perché nel girone ci sono squadre ben attrezzate. Anche noi però ci siamo rinforzati con l’arrivo di Federico Arnaboldi, giovane talento azzurro seguito anche dalla Federazione”. Dopo il match con Siracusa, il V-Team dovrà affrontare una doppia trasferta: domenica 30 ottobre a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) contro il Team Avino, poi martedì 1° novembre a Lecce contro il Ct Mario Stasi. Ma ora i pensieri sono tutti sulla sfida di esordio: l’appuntamento sui campi di via Boccaccio a Monza è per domenica alle ore 10. Il V-Team vuole partire forte.

Leggi anche: