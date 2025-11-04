Weekend amaro per le brianzole in A2: V-Team e Ct Ceriano si arrendono ancora

Non sorride la quinta giornata dei campionati di Serie A2 alle formazioni brianzole. Sia il V-Team nel torneo maschile sia il Ct Ceriano in quello femminile hanno dovuto incassare nuove sconfitte, vedendo così complicarsi la corsa verso la salvezza. Entrambe, però, mantengono lo spirito combattivo che le contraddistingue e guardano con determinazione all’ultima giornata della regular season e ai play-out.

In campo maschile, il V-Team è uscito battuto per 4-2 sui campi del Tennis Viserba, al termine di una sfida equilibrata decisa soltanto dai doppi. Dopo i quattro singolari iniziali chiusi sul 2-2, i romagnoli hanno piazzato l’allungo decisivo con le coppie De Rossi/Mazza e Riccardi/Zannoni, vittoriose rispettivamente su Didoni/Mirarchi (6-3 6-1) e Borroni/Fellin (6-3 3-6 10/7). Per i monzesi, i punti sono arrivati grazie ai successi di William Mirarchi, bravo a superare Nicola Filippi (7-6 6-2), e di Andrea Borroni, autore di una prova convincente contro Luca Bartoli (6-4 6-3). Nulla da fare invece per Van Son Didoni e Pietro Fellin, sconfitti da Riccardi e Mazza.

“Dispiace per la sconfitta, perché la partita era in equilibrio fino ai doppi – ha spiegato il capitano Marco Baio –. C’è rammarico per la sconfitta al super tie-break, ma dobbiamo dare merito a Borroni e Mirarchi per l’ottimo rendimento in singolare. Probabilmente ci giocheremo la salvezza ai play-out, ma non molleremo un centimetro”. Domenica 9 novembre, al Villa Reale Tennis di Monza, il V-Team chiuderà la regular season contro il Ct Scaligero Verona.

Stesso epilogo, anche se con dinamiche diverse, per il Ct Ceriano, sconfitto per 3-1 in casa (sui campi della Robur Saronno) dalle salentine dell’Apem Copertino. Una battuta d’arresto che certifica la matematica certezza dei play-out per la formazione guidata da Silverio Basilico, ancora ferma a zero punti. L’unico sorriso di giornata è arrivato da Maria Aurelia Scotti, che ha superato Linda Cagnazzo per 6-2 6-2. Prima di lei erano arrivate le vittorie ospiti di Francesca De Matteo (6-3 6-1 su Rachele Zingale) e della lettone Kamilla Bartone, capace di imporsi in rimonta sulla svizzera Ylena In-Albon, al debutto stagionale (1-6 6-2 6-4). Nel doppio conclusivo, In-Albon/Scotti hanno sfiorato il punto del pareggio, ma dopo un primo set dominato si sono arrese per 1-6 6-3 13/11.

“Un’altra giornata deludente, anche se le ragazze hanno dato tutto – ha commentato Basilico –. Il doppio ci è sfuggito di un soffio, ma sarebbe stato importante almeno per il morale. Ora pensiamo ai play-out”.

Domenica 9 novembre il Ct Ceriano chiuderà la fase a gironi in trasferta a Foligno, con l’obiettivo di conquistare i primi punti stagionali e arrivare con fiducia agli spareggi salvezza.