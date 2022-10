Buona la prima per il V-Team: 5-1 al Tc Siracusa nella giornata d’esordio della Serie A2

Il V-Team riparte alla grande. Sui campi indoor in terra battuta del Villa Reale Tennis di Monza era ospite il Tennis Club Siracusa, per la prima giornata del Campionato a squadre di Serie A2. Il team brianzolo non vedeva l’ora di scendere in campo per confermare quanto di buono fatto nella passata stagione e l’esordio, condito da una grande affluenza di pubblico, è stato quanto di meglio ci si potesse augurare. 5-1 lo score finale, con il punto della bandiera per Siracusa arrivato solo nell’ultimo match in programma. Senza storia le sfide di singolare, con la compagine monzese che conferma le importanti ambizioni nella seconda divisione del campionato nazionale a squadre. Pronti, via: subito in grande spolvero la new entry del team, il rinforzo che la formazione aveva fortemente voluto per questa stagione, Federico Arnaboldi, 22enne di Cantù (n. 469 Atp) che si è sbarazzato in appena 48 minuti del veterano Alessio di Mauro con un punteggio che equivale a una sentenza: 6-0 6-1. Il 45enne, ex n.68 Atp, della formazione siracusana ha impiegato tre quarti d’ora prima di riuscire a mettere un game sul tabellone. Strabiliante la statistica dei punti vinti sulla prima di servizio per Federico: 90,9% (4 gli ace). Il secondo match, in programma sul campo 2, ha visto l’esponente del vivaio V-Team Davide Albertoni, elemento di spicco della storica cavalcata brianzola dalla Serie C, avere la meglio su Sebastiano Cocola che si è ritirato sotto nel punteggio per 6-2 3-1 dopo un’ora e 15 minuti di gioco.

Il terzo incontro vedeva opposti per il team di casa il 22enne mancino, n.402 Atp, Gianmarco Ferrari (reduce da un’annata davvero buona dove ha battuto tanti giocatori tra i primi 200 al mondo) alla punta spagnola del team siracusano Javier Barranco Cosano. Match lottato e chiuso da Ferrari al tie-break del secondo set: 6-2 7-6 il punteggio finale in 1 ora 26 minuti di gioco. Nel quarto e ultimo singolare in programma, vittoria d’esperienza per un’altra storica colonna portante del V-Team: Andrea Borroni contro Matteo Bongiovanni (6-3 6-4 in 76 minuti) ha regalato ai brianzoli il quarto e decisivo sigillo che vale i primi 3 punti in classifica. A risultato acquisito, sono andati in scena i doppi. Sul campo 1, la coppia del V-Team formata da Federico Arnaboldi e Gianmarco Ferrari ha dominato il duo siracusano (Javier Barranco Cosano/Gabriele Lumera) per 6-2 6-1 in appena 50 minuti. Sul campo 2, invece, proprio in chiusura di giornata, è arrivato il primo punto per Siracusa perché Davide Albertoni e Andrea Borroni hanno ceduto ad Alessio Di Mauro e Matteo Bongiovanni, dopo un’ora e 13 minuti di gioco, con il punteggio di 6-2 7-5. “Una giornata da incorniciare – ha raccontato un soddisfatto Duvier Medina, capitano del V-Team –, perché si è visto il grande affiatamento della nostra squadra e devo ringraziare i nostri preziosi sponsor che ci hanno permesso di avere un team così competitivo. Come sempre, il nostro vivaio ci ha dato soddisfazione ma mi piace sottolineare la grande prestazione odierna di Gianmarco Ferrari”. Il prossimo appuntamento è per domenica 30 ottobre per la prima sfida in trasferta in Campania contro il Team Avino di San Giuseppe Vesuviano che ha pareggiato oggi contro il Ct Mario Stasi di Lecce.

RISULTATI

Prima giornata Girone 2

V-Team (Tc Villasanta) b. Tc Siracusa 5-1

Federico Arnaboldi (V) b. Alessio Di Mauro (S) 6-0 6-1, Davide Albertoni (V) b. Sebastiano Cocola (S) 6-2 3-1 rit., Gianmarco Ferrari (V) b. Javier Barranco (S) 6-2 7-6(6), Andrea Borroni (V) b. Matteo Bongiovanni (S) 6-3 6-4, Arnaboldi/Ferrari (V) b. Barranco/Lumera (S) 6-2 6-1, Di Mauro/Bongiovanni (S) b. Albertoni/Borroni (V) 6-2 7-5.

Classifica Girone 2

1. V-Team (Tennis Club Villasanta), 3 punti

1. Ssd Ferratella, 3 punti

3. Team Avino, 1 punto

3. Ct Mario Stasi Lecce, 1 punto

5. Tc Siracusa, 0 punti

5. Ct Bologna, 0 punti

5. Tennis Comunali Vicenza, 0 punti

