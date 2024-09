Vetrina di lusso per l’Oltrepò Tennis Academy: arriva l’Open BNL femminile della Lombardia

In soli cinque anni dalla sua fondazione – e con una pandemia di mezzo – l’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla ha già fatto grandi passi, portando nella provincia pavese un polo d’allenamento di alto livello che continua ad arricchirsi di giovani di valore, oltre ad aver proposto un numero di tornei sempre crescente per ogni categoria. E adesso è giunta l’ora di compiere un ulteriore step, con l’organizzazione di appuntamenti ancora più prestigiosi. Come conferma l’imminente arrivo dell’Open BNL femminile, valido come prova di pre-qualificazione della Lombardia per gli Internazionali BNL d’Italia del maggio prossimo. Si giocherà dal 15 al 29 settembre, con in palio, nel singolare, i punti per la speciale classifica che permetterà alle migliori di giocare sui campi del Foro Italico, a caccia delle wild card per il Wta 1000 di Roma, uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Nel doppio, invece, un successo varrà direttamente un posto nella Capitale. Significa che la rincorsa al torneo più ambito da migliaia di giocatrici italiane passa anche da Codevilla, nei tabelloni destinati ad accogliere numerose tenniste di grande valore. Per l’Oltrepò Tennis Academy è il miglior riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni in una realtà dedicata esclusivamente ai giocatori, che ha puntato sulla scelta (coraggiosa ma vincente) di non aprire a soci per dare il massimo spazio sui campi agli atleti e ai giovani della scuola tennis.

L’Open BNL rappresenterà una preziosa vetrina per le strutture, l’organizzazione e lo staff, dando risalto alla qualità della proposta targata OTA, e si trasformerà anche in un’opportunità per le giovani di seconda categoria più promettenti dell’accademia. Attese fra le partecipanti da Carolina Dibenedetto a Nicole Maccario, passando per Bianca Baroglio, Siana Baneva e Alessia Bellotti. Le partite in programma si giocheranno su campi coperti in superficie sintetica (Play It) e il montepremi complessivo dell’evento sarà di 10.700 euro: 8.000 per il singolare e 2.000 per il doppio, più altri 700 per la conclusione del tabellone individuale di terza categoria. Già, perché la manifestazione non rappresenterà l’unica chance lombarda per conquistare Roma solamente per le più forti, ma anche per le giocatrici amatoriali, che proprio attraverso i tabelloni di conclusione delle sezioni intermedie si contenderanno la possibilità di rappresentare la Lombardia nei Master nazionali di terza e quarta categoria, previsti sempre sulla terra battuta del Foro Italico in concomitanza con gli Internazionali. In palio quattro posti: uno per la vincitrice del torneo di terza categoria e tre per le “quarta”, visto che a ricevere un pass per Roma non sarà soltanto la prima classificata del singolare ma anche le campionesse del doppio. In sostanza, l’Oltrepò Tennis Academy è pronta a regalare un sogno a numerose giocatrici e a rafforzare il suo ruolo sempre più vivo nel tennis, lombardo e non solo.

