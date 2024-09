La corsa allo scudetto under 12 passa da Brescia: nel weekend le sfide della fase di macroarea

Nel tennis di base il mese di settembre è sinonimo di ripresa delle attività delle scuole tennis, compresa quella del Tennis Forza e Costanza 1911. Dopo le giornate dedicate ai corsi promozionali gratuiti, a Brescia si ripartirà lunedì 16 settembre, ma prima rimane un ultimo evento di grande prestigio, perché l’affascinante club lombardo è stato selezionato come sede del tabellone di fase macroarea nord-ovest dei Campionati nazionali under 12 femminili a squadre. Significa che nel prossimo fine settimana le migliori otto selezioni di Lombardia, Liguria e Piemonte-Valle d’Aosta si affronteranno sulla terra battuta della sede del Castello, a caccia dei due posti per le finali nazionali a otto squadre previste dal 20 al 22 settembre allo Sporting Club Milano 2 di Segrate.

A contendersi i pass ci saranno le campionesse regionali lombarde del Tennis Club Lecco, oltre alle rappresentative dei due circoli storici di Milano: il Tennis Club Milano “Alberto Bonacossa” e il Tennis Club Ambrosiano. Con loro le piemontesi della Canottieri Casale e del Verde Lauro Fiorito (Rivalta di Torino), più tre formazioni liguri: il Tennis Club Santa Margherita Ligure (Genova), lo Junior San Benedetto di Riccò del Golfo di Spezia (il piccolo circolo dove si è formato un certo Lorenzo Musetti, oggi top-20 Atp) e la Gold Tennis Academy di Arenzano (Genova).

Due le sfide da vincere per conquistare la Final Eight, tutte formate da tre incontri: due singolari e l’eventuale doppio decisivo in caso di 1-1. Sabato dalle 14 le prime quattro sfide, domenica dalle 10 del mattino i due spareggi qualificazione (ingresso gratuito). Sarà un’occasione in più per osservare alcune delle potenziali nuove leve del tennis italiano, che al Tennis Forza e Costanza 1911 si aggiunge alle due ricchissime dei mesi scorsi, con gli eventi internazionali Lampo Trophy e Summer Cup. E allarga ulteriormente una proposta al femminile già molto corposa, visto che anche l’evento clou del club, gli Internazionali Itf di giugno, è riservato alle donne.

Gli incontri di sabato al Tennis Forza e Costanza:

Canottieri Casale vs Tennis Club Ambrosiano

Junior San Benedetto vs Tennis Club Milano “Alberto Bonacossa

Gold Tennis Academy vs Tennis Club Lecco

Verde Lauro Fiorito vs Tennis Club Santa Margherita Ligure

