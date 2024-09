Insaziabile Ornago, si prende anche Bagnatica: sua la nona edizione dell’Open “Erca-Hydrotech”

Ora la collezione di Fabrizio Ornago è veramente completa. Perché nel 2024 il tennista milanese aveva già vinto la bellezza di cinque tornei in provincia di Bergamo, ma gli mancava il più prestigioso, il torneo Open “Erca-Hydrotech” del Tennis Bagnatica, dotato di 8.000 euro di montepremi. Un appuntamento che gli era sfuggito anche fra 2022 e 2023, mentre nella nona edizione il più forte fra i 119 partecipanti si è rivelato lui, mostrando un tennis con picchi di rendimento non lontani da quando frequentava a tempo pieno il circuito mondiale, con un best ranking al numero 355 Atp. Oggi, invece, le sue priorità sono l’insegnamento e il lavoro da fisioterapista, ma a livello nazionale resta un giocatore di altissimo livello e l’ha ribadito una volta di più in un tabellone particolarmente competitivo, conquistato senza cedere un set. Quattro le partite vinte dal 32enne di Gorgonzola: prima contro Flavio Bocci, poi contro il n.4 del seeding Alessandro Ragazzi e quindi due – di fronte ad altrettanti giocatori bergamaschi – nel sabato conclusivo, con semifinali e finale nel giro di 8 ore. Nel pomeriggio a cadere sotto i suoi colpi era stato il promettente Leonardo Borrelli (6-2 7-5), mentre in serata, davanti a un pubblico molto numeroso, Ornago ha sconfitto il 22enne Leonardo Malgaroli, che partiva con buone ambizioni ma poi frenato da problemi a spalla e schiena, fino a gettare la spugna quando il punteggio recitava 6-3 4-0 in favore del rivale.

I più attenti avevano notato sin dall’inizio che nel tennis di Malgaroli (a segno in precedenza su Matteo Liusso, per 6-2 6-3) ci fosse qualche problema, in virtù della sua costante scelta di fuggire dallo scambio giocando la smorzata o prendendosi dei grandi rischi. Ha saputo comunque rimanere in partita nel primo set, seppur sempre alla rincorsa, mentre nel secondo non ne aveva più e non è riuscito a impedire al rivale di scappare in un amen sul 4-0, prima di andare a stringergli la mano. “Mi spiace per Leonardo – ha detto Ornago durante la premiazione –, ma la nostra è stata comunque una buona partita. Sono gli incontri così che mi spingono a continuare a giocare, perché so di dover lottare su ogni palla e questo continua a piacermi un sacco. Ci tenevo tanto a vincere a Bagnatica: nelle scorse due edizioni ero sempre uscito di scena condannato da brutte prestazioni, mentre stavolta ce l’ho fatta”. A premiare i finalisti Chiara Motta, vice presidente del Comitato Regionale Lombardo della Fitp, la quale ha elogiato il Tennis Bagnatica per gli sforzi organizzativi e la qualità di due tornei Open (prima era toccato alle donne) che continuano a crescere. E lo faranno ancora in futuro perché la famiglia Terzi guarda già avanti, con l’obiettivo di migliorarsi ancora e l’idea di riproporre dal 2025 la soluzione “combined”, con entrambi gli eventi in contemporanea.

RISULTATI

Quarti di finale: Borrelli b. Peruffo 6-3 6-2, Ornago b. Ragazzi 6-1 6-3, Malgaroli b. Sarritzu 6-7 6-1 10/6, Liusso b. Fellin 6-3 6-0. Semifinali: Ornago b. Borrelli 6-2 7-5, Malgaroli b. Liusso 6-2 6-3. Finale: Fabrizio Ornago b. Leonardo Malgaroli 6-3 4-0 ritiro.

