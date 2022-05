Serie C: il Tc Crema fa 5 su 5 e vince anche il girone maschile. Il 5 giugno doppio play-off regionale

L’obiettivo di inizio stagione era solamente di far fare esperienza ai giovani del vivaio, ma il Tennis Club Crema ha ottenuto molto di più. Perché non solo ha raggiunto i play-off regionali sia con la squadra maschile sia con quella femminile, ma l’ha fatto addirittura chiudendo entrambi i gironi a punteggio pieno, con tre vittorie su tre per le ragazze (già qualificate dal 1° maggio) e addirittura cinque su cinque per i ragazzi, che hanno completato l’en plein vincendo per 6-0 il duello casalingo contro la formazione “B” della Motonautica Pavia, ultima in classifica. Quanto visto sin qui nel girone indicava i cremaschi come ampiamente favoriti e la terra di via del Fante l’ha confermato garantendo ai padroni di casa l’ennesimo successo senza particolari rischi. Addirittura, in tutta la giornata i ragazzi del Tennis Club Crema non hanno lasciato per strada nemmeno un set, con le vittorie nei singolari di Giacomo Nava, Mattias Pisanu, Luca Toscani e Leonardo Cattaneo, e nei doppi di Cattaneo in coppia con Pisanu e di Nava insieme a Francesco Longhino, al debutto in Serie C. Un esordio, il suo, che ha portato a ben nove il numero di atleti schierati quest’anno dal team, tutti elementi del vivaio fatta eccezione per il solo Giuseppe Menga, capitano-giocatore della squadra nonché responsabile del settore full time del club.

Avendo chiuso il girone al primo posto, il Tc Crema è automaticamente qualificato per il turno decisivo del tabellone regionale, che manderà sei formazioni lombarde alla fase nazionale, dove saranno in palio le promozioni in Serie C. Per accedervi, i cremaschi dovranno vincere la sfida di domenica 5 giugno, contro una fra Sporting Club Saronno e La Fenice, avversarie nel turno preliminare di sette giorni prima. “Siamo molto contenti della qualificazione per la seconda fase del campionato – ha detto capitan Menga –, e ora cercheremo con tutte le nostre forze di conquistare un posto al tabellone nazionale, per poi lottare con l’obiettivo di riguadagnarci un posto in Serie B”. Partirà dal turno decisivo del tabellone regionale (sempre il 5 giugno) anche la formazione femminile capitanata da Daniela Russino, che conosce già la propria avversaria. Saranno le milanesi del Quanta Club, a loro volta prime classificate nel girone 1. Anche in questo caso ci sarà in palio il passaggio al tabellone finale nazionale.

SERIE C MASCHILE – Quinta giornata

Tennis Club Crema b. Motonautica Pavia 6-0

Giacomo Nava (C) b. Daniele Chiappini (M) 7-5 6-1, Mattias Pisanu (C) b. Riccardo Milella (M) 6-0 6-2, Luca Toscani (C) b. Ruggero Oliva (M) 6-2 6-3, Leonardo Cattaneo (C) b. Luca Tacchella (M) 6-2 6-1, Cattaneo/Pisanu (C) b. Tacchella/Milella (M) 6-2 6-1, Nava/Longhino (C) b. Oliva/Chiappini (M) 7-6 6-4.

Leggi anche: