Tc Crema in doppia cifra: 10 squadre nei campionati primaverili, fra Serie C, under e over

Per il Tennis Club Crema sono in arrivo settimane particolarmente intense. Sia perché è scattata la stagione primaverile, nella quale l’attività inizia a lievitare fino al picco estivo, sia perché la realtà di via del Fante avrà la bellezza di 10 formazioni nei Campionati a squadre al via dal prossimo fine settimana, senza contare la Serie D che inizierà successivamente. Una cifra importantissima che unisce quantità e qualità, visto che ci saranno anche due formazioni in Serie C, una maschile e una femminile, entrambe giovanissime e in gara da domenica 10 aprile con una doppia sfida casalinga. Per i maschi, inseriti nel Gruppo 3 con Motonautica Pavia, Milano Tennis Academy, Canottieri Mincio, Tennis Club Capriolo e Canottieri Milano la prima sfida sarà con questi ultimi; mentre le ragazze esordiranno contro il Villa Reale Monza in un Girone 4 che comprende anche Polisportiva Sirmione e Sporting Club Selva Alta. “L’obiettivo di entrambe le formazioni – dice Giuseppe Menga, responsabile tecnico del Tc Crema e capitano del team maschile insieme a Massimo Ocera – è quello di far giocare i nostri giovani, e fargli fare esperienza in un contesto importante. Le gare a squadre permettono all’allenatore di affiancare i ragazzi dalla panchina, diventando una preziosa occasione di formazione”. Il ruolo di numero uno del team è affidato a Gabiele Datei, uno che lo scorso anno con la maglia del Tc Crema ha vinto anche dei match in Serie A1. Visto che ad agosto partirà per il college negli Stati Uniti, quindi non potrà partecipare all’A1, il bergamasco classe 2003 sarà in gara in C, con l’obiettivo di trascinare i compagni verso la salvezza.

Le ragazze, invece, potranno contare addirittura sulla cinese Yu Shan, numero 1.419 della classifica Wta, che da febbraio si è unita al team “full time” guidato dallo stesso Menga. “Sta ancora recuperando a pieno da un infortunio – dice il tecnico –, quindi per qualche settimana non sarà impegnata nei tornei e darà il suo contributo alla squadra”. Insieme a lei ci sono Giulia Finocchiaro, Bianca Bissolotti, Margherita Trolese e altre giovani del vivaio del club, capitanate da Daniela Russino. “Negli anni scorsi – continua Menga – le ragazze hanno sempre fatto bene: anche se l’obiettivo è la salvezza, un posto ai play-off non sembra proibitivo”. Alle due formazioni di Serie C se ne aggiungono una in gara nel campionato over 50, guidata dal maestro Fabio Delfini, e ben sette nei campionati giovanili: under 12 femminile, under 14 maschile (due), under 14 femminile, under 16 maschile (due) e under 16 femminile. “Riponiamo buone ambizioni – spiega Menga – sia nell’under 16 maschile sia nell’under 14 femminile. Si tratta di due squadre dall’ottimo potenziale, quindi ci auguriamo possano fare più strada possibile, fino a raggiungere la fase nazionale. Per tutte le altre formazioni, invece, l’obiettivo è lo stesso dei team di Serie C: utilizzare il campionato come un veicolo per giocare, crescere e fare esperienza, confrontandosi con avversari di ottimo livello”.

