Serie C 2023, buona la prima per Ceriano

Una vittoria netta, rotonda e convincente. Con il 4-0 conquistato in casa contro lo Sportrend Tennis di Melzo, il Club Tennis Ceriano ottiene i primi due punti stagionali nel campionato femminile di Serie C 2023. Vincono Maria Aurelia Scotti, Ginevra Sassi e Alice Dell’Orto che poi concede il bis in doppio in coppia proprio con Scotti. Un successo all’esordio senza lasciare per strada nemmeno un set, che proietta la formazione brianzola in vetta al quarto raggruppamento insieme al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Un girone difficile perché l’unico composto da sole quattro squadre, quindi iniziare con il piede giusto è doppiamente importante in un contesto nel quale ogni passo falso può rivelarsi decisivo. Buona la prima dunque, ma subito testa a domenica 23 aprile quando le ragazze cerianesi incontreranno il Milago Tennis Center nella trasferta di Buccinasco. Un confronto ostico che sarà fondamentale per “pesare” le ambizioni del club guidato da Severino Rocco. Nell’ultima giornata, in programma domenica 30 aprile, il CTC affronterà il TC Milano sui campi meneghini di via Arimondi, in quella che potrebbe essere la sfida decisiva per il passaggio alla seconda fase del campionato.

Serie C femminile 2023 – Prima giornata Girone 4

Club Tennis Ceriano b. Sportrend Tennis 4-0

Ginevra Sassi (C) b. Aurora Zucchetti (S) 6-0 6-0, Maria Aurelia Scotti (C) b. Martina Pala (S) 6-0 6-4, Alice Dell’Orto (C) b. Giorgia Dinacci (S) 6-1 6-0, Scotti-Dell’Orto (C) b. Pala-Zucchetti (S) 6-1 6-2.

Leggi anche: