Lumezzane batte Cagliari e si salva. Giocherà in Serie A2 anche nel 2024

La prima vittoria per il Tennis Club Lumezzane nel Girone 1 di Serie A2 coincide con la salvezza diretta. È il verdetto dell’ultima giornata del campionato cadetto femminile, che ha visto la formazione bresciana battere per 3-1 il Tennis Club Cagliari “B” sui campi di casa. La domenica di gare è cominciata con il successo di Chiara Catini su Beatrice Zucca, domata al terzo set col punteggio di 6-3 3-6 6-0. I primi due parziali hanno visto lo stesso avvio, con la romana portacolori di Lumezzane capace di scappare nei primi giochi per poi essere ripresa dall’avversaria. Tuttavia, mentre nel primo Catini è ritornata subito avanti portandosi in vantaggio, nel secondo ha lasciato strada alla giovane cagliaritana. Ma nel set decisivo non c’è stata storia, con la giocatrice di casa che non ha dato scampo alla rivale. Più agevole la vittoria della numero uno della formazione bresciana Ylena In-Albon, alla quale sono bastati soli 51 minuti per battere la greca Eleni Christofi (6-2 6-1).

A quel punto, con il Cus Catania in vantaggio 2-0 sul Ct Apem Copertino, per il Tc Lumezzane è arrivata la sicurezza del mantenimento della categoria, in quanto se entrambe le sfide fossero finite in pareggio il team bresciano avrebbe comunque chiuso davanti in classifica sia alle leccesi che alle cagliaritane. Ma il club della Valgobbia non si è lasciato travolgere dai festeggiamenti e grazie all’incontro di doppio, che spesso durante la stagione era costato punti preziosi, ha incamerato il successo del definitivo 3-1. La coppia formata dalla svizzera In-Albon e da Sued El Badaoui (sconfitta in precedenza in singolare da Francesca Mostallino) si è imposta col punteggio di 6-4 6-3 sul duo Christofi/Zucca. “Sono davvero contento, abbiamo meritato la salvezza – ha commentato il capitano Alberto Paris prima dell’inizio della festa -. Le ragazze oggi mi sono piaciute tantissimo: Catini è sempre stata in partita e In-Albon credo abbia giocato uno dei suoi migliori match da quando è insieme a noi. Anche El Badaoui è migliorata tanto e si è visto nel doppio”. E così la storia in Serie A del Tennis Club Lumezzane può continuare.

RISULTATI

Settima giornata Serie A2 2023 – Girone 1

Tennis Club Lumezzane b. Tennis Club Cagliari “B” 3-1

Chiara Catini (L) b. Beatrice Zucca (C) 6-3 3-6 6-0, Ylena In-Albon (L) b. Eleni Christofi (C) 6-2 6-1, Francesca Mostallino (C) b. Sued El Badaoui (L) 6-3 6-2, In-Albon/El Badaoui (L) b. Christofi/Zucca (C) 6-4 6-3.

CLASSIFICA FINALE GIRONE 1

1. Tennis Club Genova 1893, 14 punti

2. Cus Catania, 11 punti

3. Tennis Beinasco, 9 punti

4. Circolo Tennis Bologna, 9 punti

5. Tennis Club Lumezzane, 6 punti

6. Apem Copertino, 3 punti

7. Tennis Club Cagliari “B”, 2 punti

Leggi anche: