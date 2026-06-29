Kessler, esordio lampo a Wimbledon: doppio 6-0 e partita record in 40 minuti

Esordio perfetto per McCartney Kessler, che a Wimbledon travolge Oliynykova con un netto 6-0, 6-0 in appena 40 minuti di gioco.
Un match senza storia fin dai primissimi scambi: 19 punti concessi complessivamente e un dominio totale nel punteggio che non ha mai lasciato spazio a una reale partita. Kessler ha chiuso rapidamente ogni tentativo di rientro, imponendo un andamento irreversibile dall’inizio alla fine.
Con questo successo, la statunitense entra anche nella storia del torneo: è la prima giocatrice non testa di serie dal 2003 a vincere un match a Wimbledon con un doppio 6-0. L’ultima a riuscirci era stata Mary Pierce
Per Kessler arriva così un debutto fulminante sull’erba londinese, che la proietta immediatamente al secondo turno dove l’attende la numero uno del mondo Aryna Sabalenka: un incrocio che alzerà drasticamente il livello dell’ostacolo.
Da un esordio rapidissimo a una sfida di altissimo profilo: il suo Wimbledon è iniziato nel modo più netto possibile.