WTA 1000 Wuhan 2026, Chwalinksa da sogno: batte Kartal e vince il suo primo “Mille”

La finale del Roland Garros non è stata un caso e nemmeno un fuoco di paglia: Maja Chwalinska è una giocatrice di alto livello e lo ha dimostrato sconfiggendo Sonay Kartal nella finale del WTA 1000 di Wuhan 2026. La tennista polacca ha vinto 2-6 6-4 6-2 al termine di una battaglia sportiva di 2 ore e 43 minuti che l’ha vista elevare progressivamente il proprio livello. A Wuhan, Chwanlisnka vince il primo titolo della carriera e di categoria “1000”. Dopo lo sfortunato infortunio rimediato al primo turno di Wimbledon, la classe 2001 ha faticato a ritrovare il bellissimo tennis espresso a Parigi, ma ci è riuscita gradualmente. La semifinale conquistata al WTA 500 di Singapore è stato un primo segnale, la cavalcata di Wuhan è la ciliegina sulla torta.

Percorso e scalata nel ranking

Chwalinska volerà all’undicesimo posto del ranking ritoccando abbondantemente il proprio miglior piazzamento. Una crescita impressionante per lei, che a inizio 2026 era numero 133 al mondo. Il successo è arrivato al termine di una cavalcata di spessore, in cui la tennista polacca ha eliminato avversarie di alto livello. Dopo la vittoria su Mayar Sherif (6-3 6-2) ha sconfitto Marie Bouzkova (1-6 6-1 6-1), Iva Jovic (6-4 6-1), Maria Sakkari (6-0 3-6 7-5) e Iga Swiatek (7-5 6-1).

In finale, dopo un primo set di difficoltà, Chwalinska ha alzato il livello e trovato le contromisure adeguate ribaltando l’inerzia della partita fino al primo meritato successo della carriera. Curiosamente, la classe 2001 è solo la terza giocatrice mancina a vincere un WTA 1000 da quando il format è stato introdotto nel 2009. Prima di lei ci sono riuscite Maria Jose Martinez Sanchez e Petra Kvitova. Inoltre, prima di lei, solo altre tre giocatrici avevano vinto il primo titolo in carriera in un 1000: Naomi Osaka (Indian Wells 2018), Bianca Andreescu (Indian Wells 2019) e Victoria Mboko (Montreal 2025).

Le parole

“Sonay congratulazioni, sono rimasta molto colpita dal tuo livello e sono sicura che ti attendono grandi cose in futuro” ha detto Chwalinska subito dopo la vittoria, complimentandosi con Kartal. Dopodiché è passata ai ringraziamenti: “Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo torneo e a tutto il mio team”. Infine, la tennista polacca ha voluto dedicare un pensiero al pubblico cinese: “Un ringraziamento a tutto il pubblico di questa settimana, avete una passione e un’energia incredibile. È stata la mia prima volta qua a Wuhan, ma non sarà certamente l’ultima”.