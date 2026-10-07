WTA 1000 Wuhan 2026, forfait di Coco Gauff: “Il mio corpo ha bisogno di riposare”

Coco Gauff non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno al WTA 1000 di Wuhan. La statunitense ha annunciato il proprio forfait a causa della stanchezza accumulata nel corso di una stagione particolarmente intensa. La decisione arriva dopo l’eliminazione agli ottavi di finale dal WTA 1000 di Pechino 2026 contro Elise Mertens, match nel quale Gauff aveva ammesso di sentirsi scarica e con poca energia.
“Sono delusa di dovermi ritirare da Wuhan, soprattutto da campionessa in carica. Amo sempre giocare lì. Dopo un anno così lungo, il mio corpo ha bisogno di un po’ di tempo per riposare e recuperare. Non vedo l’ora di tornare il prossimo anno”.
Per Gauff si interrompe così, almeno momentaneamente, la tournée asiatica. L’americana era chiamata a difendere il titolo vinto a Wuhan nel 2025, ma ha preferito fermarsi per recuperare energie in vista dell’ultima parte di stagione. La numero 4 del mondo concentrerà tutte le sue forze per rappresentare il suo paese alla Billie Jean King Cup 2026 in programma a fine novembre.