WTA 250 Hobart: Cocciaretto vola in finale, battuta Ruzic in due set

Elisabetta Cocciaretto vola in finale nell’ATP 250 di Hobart 2026. La numero 80 WTA, in tabellone dopo essere passata attraverso le qualificazioni, si sbarazza in due set della croata Antonia Ruzic (n.71 WTA) con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 18 minuti di gioco. Sesta vittoria in terra australiana in una settimana per l’azzurra, che dà continuità ai successi su Sibai (qualificazioni), Semenistaja (qualificazioni), Shimizu, Li e Bondar. Cocciaretto in finale se la vedrà con la 2007 statunitense Iva Jovic. La testa di serie numero 3 (n.30 WTA) rimonta la wild cad australiana Taylah Preston (n.204 WTA) con lo score di 4-6 6-4 6-1.

IL MATCH DI COCCIARETTO

Nel primo set la numero 80 del mondo parte subito forte e al primo gioco strappa il servizio all’avversaria. Da qui Elisabetta gestisce la partita in modo perfetto e al settimo game, sul punteggio di 4-2, dopo aver annullato una palla break ai vantaggi, ottiene un altro break che di fatto chiude il primo parziale. La croata ci prova nel game successivo a rimettersi in partita con un controbreak che però non scalfisce l’italiana: secondo break consecutivo e set chiuso al nono gioco.

Il secondo set si svolge sulla falsa riga del primo. Cocciaretto mantiene il turno di servizio nel primo game e nel turno di battuta dell’avversaria si guadagna tre chance di break: alla prima, strappa a 0 il servizio alla numero 71 del ranking e indirizza sin da subito il secondo e decisivo parziale. Nel terzo game l’italiana si difende dall’assalto di Ruzic, annullando due palle break e vincendo il game ai vantaggi. Sul 5-2 in suo favore, per Elisabetta arriva il quinto break dell’incontro che di fatto chiude i giochi.