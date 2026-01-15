WTA 500 Adelaide 2026: avanzano Andreeva e Mboko, fuori Navarro e Keys

Si chiude la quarta giornata del WTA 500 di Adelaide 2026. Il match che suscitava maggior interesse era quello tra Victoria Mboko e Madison Keys, rispettivamente numero 17 e 9 del mondo, risolto dalla canadese in poco meno di due ore con il punteggio di 6-4 4-6 6-2. Dopo esser rientrata nell’incontro portando a casa il secondo set, la statunitense si è sciolta nell’ultimo parziale dove ha raccolto appena due game. Mboko in semifinale se la vedrà con la numero 107 del mondo Kimberly Birrell. Nel suo match l’australiana ha superato la romena Jaqueline Cristian 5-7 6-1 7-5 in poco più di tre ore di gioco, in un incontro a dir poco avvincente, in particolare nel set di apertura e quello di chiusura.

Non si è fatta attendere la risposta di una delle favorite di inizio torneo, Mirra Andreeva, che ha sconfitto Maya Joint 6-2 6-0 in un’ora e otto minuti di gioco. Nonostante, soprattutto nel primo parziale, c’è stato ben poco da fare con la classe 2007 in stato di grazia. Ad aspettarla ci sarà Diana Shnaider, uscita vittoriosa nella sfida contro Emma Navarro con un doppio 6-3 in un’ora e venti minuti. Le due connazionali, e compagne in doppio, si incontreranno per la seconda volta dopo che, nel 2023 a Brisbane, Andreeva vinse in due set.