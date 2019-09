Wta Guangzhou 2019, Paolini rimonta Zidansek e approda in ottavi

Vittoria di capitale importanza quella ottenuta da Jasmine Paolini all’esordio nel main draw del Wta Guangzhou 2019: l’azzurra si è imposta in rimonta, con lo score di 3-6 6-3 6-3, sull’attuale 67 del mondo Tamara Zidansek, in un match che ha messo in luce tutte le potenzialità inespresse di una ragazza ormai prossima all’ingresso in top 100.

In un momento poco proficuo dal punto di vista dei risultati per il tennis azzurro in gonnella, importantissimo l’approdo negli ottavi di finale della numero 2 del nostro tennis: per un posto nei quarti di finale la tennista classe ’96 affronterà la beniamina di casa Saisai Zheng, che attualmente ricopre il 37esimo gradino del ranking Wta.

