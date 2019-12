Wta Limoges 2019, Camila Giorgi superata all’esordio da Samsonova

A due mesi di distanza dall’ultima apparizione Wta, Camila Giorgi è tornata in campo a Limoges, torneo minore in programma in Francia: l’azzurra, scivolata al numero 99 del ranking mondiale, è stata superata da un’ottima Ludmila Samsonova, brava ad imporsi con lo score di 6-4 4-6 6-4. Ancora lontana dalla migliore condizione psicofisica, la tennista di Macerata dovrà ricaricare le pile in vista del 2020, per mettersi definitivamente alle spalle una stagione travagliata per via dei numerosi infortuni.

