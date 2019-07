Una sconfitta dal sapore davvero amaro quella di Gianluca Mager nell’ultimo turno di qualificazioni dell’Atp Amburgo 2019: dopo aver ottenuto lo scalpo di Kamke, l’azzurro è stato sconfitto da Julián Lenz con il punteggio di 2-6 7-6 5-7. Una vittoria in rimonta per il tedesco, abile ad infilare, sotto 5-2, un parziale di 5 giochi consecutivi riuscendosi ad aggiudicare un tormentoso terzo set. In un periodo non troppo positivo dal punto di vista dei risultati, l’italiano non riesce per un soffio a staccare il pass per il main draw del prestigioso torneo tedesco.

