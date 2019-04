Atp Marrakech 2019, Sonego centra il main draw

Partita insidiosa ma diligentemente portata a casa da Lorenzo Sonego nell’ultimo turno di qualificazione dell’Atp Marrakech 2019. Dopo aver superato in due set il russo Alexey Vatutin, il torinese regola non senza fatica l’argentino Carlos Berlocq con il punteggio di 6-4 7-5, centrando il main draw del torneo marocchino.

Partita iniziata in sordina per l’azzurro, che dopo aver ottenuto il break nel game inaugurale del match, soffre e non poco nei propri turni di servizio. Dopo aver recuperato lo svantaggio, Berlocq impegna ai vantaggi Sonego nel terzo game di un set che nelle sue prime fasi sembra di matrice argentina. Il tennista italiano è bravo a respingere la veemenza tennistica del veterano di Buenos Aires, piazzando, dopo un inizio difficile, l’84% di prime palle e 3 aces. A parti invertite, è proprio la bassa percentuale di prime in campo (60%) a condannare Berlocq prima al break nel quinto gioco e poi a subire con sempre più frequenza il tennis costantemente improntato all’attacco dell’azzurro: 6-4 il punteggio del primo parziale in favore di Sonego.

Nel secondo set è l’equilibrio a regnare sovrano: entrambi i giocatori hanno difficoltà in risposta, l’italiano raccoglie la miseria di 3 punti in ricezione sino all’undicesimo gioco, game in cui le tante seconde di servizio a cui è costretto Berlocq consentono all’azzurro di evitare un’insidioso tie-break: al quarto match point il tennista torinese issa sul 7-5 il punteggio del secondo parziale, Lorenzo Sonego è nel tabellone principale dell’Atp Marrakech 2019.

