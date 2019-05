Qualificazioni Roland Garros 2019, eliminati Lorenzi e Arnaboldi

Verdetto amaro per Paolo Lorenzi e Andrea Arnaboldi nel primo turno di qualificazioni Roland Garros 2019: entrambi gli azzurri sono stati eliminati da due francesi, rispettivamente da Enzo Couacaud e Geoffrey Blancaneux in tre set.

Reduce dal buon torneo disputato nel Challenger di Roma, Paolo ha lottato ma è riuscito solo per metà partita a mantenere costante il rendimento, condizionato soprattutto nel terzo set da una condizione fisica non eccelsa. Grandi meriti al nativo di Curepipe, che dopo un primo set complicato ha saputo imporre il proprio gioco sfruttando una maggiore brillantezza atletica. Score finale che ha visto l’azzurro cedere per 4-6 6-4 6-0.

Partita simile per Arnaboldi: dopo un primo set deciso dai dettagli al tie-break, portato a casa dal transalpino per 7 punti a 5, l’azzurro è riuscito ad imporsi nel secondo set, salvo poi tornare in balìa delle trame offensive transalpine. 7-6(5) 3-6 6-3 lo score finale di una partita che non può che lasciare l’amaro in bocca al tennista milanese.

Con le suddette vittorie salgono a 9 (su 9) le wild card francesi a superare il primo turno, un risultato incredibile per una nazione sempre in crescita.

