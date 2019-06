Qualificazioni Wimbledon 2019, Travaglia subito out. Fuori anche Giannessi e Giustino

Stefano Travaglia non festeggia nel migliore dei modi l’ingresso in top-100 per la prima volta in carriera. Dal prossimo lunedì, infatti, l’azzurro scivolerà fuori dai primi cento giocatori al mondo a causa della sconfitta nel primo turno di qualificazioni di Wimbledon 2019. Il marchigiano viene rimontato da Blaz Rola con il punteggio di 6-7(7) 6-2 6-4 e non difenderà i punti del primo turno nel main draw della passata edizione. Dopo un primo set tirato e un secondo dominato dallo sloveno, Travaglia va subito sotto in apertura di terzo e non sfrutta tre chance dell’immediato controbreak, capitolando sul 6-4 finale.

Stop al primo turno anche per Alessandro Giannessi e Lorenzo Giustino. Lo spezzino lotta ma cede per 7-5 7-5 a Yannick Hanfmann, così come il campano eliminato per 7-6(2) 6-3 dal colombiano Galan Riveros.

