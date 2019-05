Challenger Aix en Provence 2019: Travaglia ok, forfait Bolelli

Debutto impegnativo ma vincente per Stefano Travaglia nel Challenger Aix en Provence 2019, torneo su terra battuta francese dotato di un montepremi di 137.560 euro. Il 27enne di Ascoli Piceno, dopo il titolo a Francavilla e i quarti a Ostrava, parte col piede giusto oltralpe contro il brasiliano Rogerio Dutra Silva sconfitto per 7-6(3) 6-3. Il tennista azzurro, testa di serie numero 10 del tabellone, va due volte sotto di un break ma aggancia l’avversario quando chiamato a servire per il primo set. Travaglia mette la testa avanti sul 6-5, manca due set point in risposta nel dodicesimo game ma alza il livello nel tie-break vinto senza troppi patemi per 7 punti a 3. L’inerzia è ormai dalla parte dell’italiano che spezza l’equilibrio con un break sul 2-2 e chiude i conti andando nuovamente a segno in risposta sul 5-3. Per un posto nei quarti se la vedrà con il vincente della sfida tra Elias Ymer e Gregoire Barrere.

Forfait invece per Simone Bolelli, la testa di serie numero 15 si è cancellata a tabellone compilato per alcuni problemi fisici che gli hanno impedito di scendere in campo contro il tedesco Masur.

