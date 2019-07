Challenger San Benedetto 2019, Vavassori liquida Ramazzotti al primo turno

Comoda vittoria per Andrea Vavassori in uno dei due derby tricolore di giornata nel primo turno del Challenger di San Benedetto del Tronto 2019, torneo con montepremi di 46.000 euro. Sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Maggioni il numero 334 al mondo non ha lasciato scampo alla wild card Samuele Ramazzotti: il classe 1999 ha infatti alzato bandiera bianca sul punteggio di 6-2 6-1 in cinquantasei minuti di partita, raccogliendo appena sei punti in sette turni in risposta. Per Vavassori sfida complessa al secondo turno contro la testa di serie numero 5 Federico Coria.

