Challenger Zhangjiagang 2019, Napolitano centra gli ottavi di finale

Stefano Napolitano è agli ottavi di finale del Challenger di Zhangjiagang 2019 (montepremi di 54.160 dollari) in corso sui campi in cemento in Cina. Il biellese ha bisogno di tre set per piegare Makoto Ochi, entrato in tabellone come “alternate” e attualmente numero 355 delle classifiche mondiali: 2-6 6-3 6-4 lo score con il quale il tennista azzurro ha rimontato il giapponese proseguendo così il suo cammino nel torneo e dando continuità alla finale raggiunta la scorsa settimana a Shenzhen. Per un posto ai quarti di finale sfiderà dunque James Duckworth, testa di serie numero 2 del tabellone.

Napolitano non è l’unico italiano tra i migliori sedici a Zhangjiagang. Il primo a strappare il pass era stato Lorenzo Giustino, numero 6 del seeding, e vittorioso al secondo turno – dopo il bye – con un netto 6-0 6-3 sull’americano Daniel Nguyen. Ad attenderlo agli ottavi ci sarà l’australiano Max Purcell.

