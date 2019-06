ITF: Pellegrino batte Blancaneaux, è in finale. Paolini travolge Trevisan

Nella giornata odierna erano quattro gli azzurri impegnati a livello ITF, uno in campo maschile e tre in campo femminile. Vince, ed approda in finale nel 25.000 di Karlsruhe, il classe ’97 Andrea Pellegrino. Il ventiduenne di Bisceglie, che è alla terza finale ITF in stagione (vinta a Porec, persa a Santa Margherita di Pula), ha sconfitto col punteggio di 7-5 7-6(4) il ventenne francese Goeffey Blancaneaux, sesta testa di serie del torneo. Un bel successo per la testa di serie numero 2 del torneo tedesco che conferma di essere in ottime condizioni, come già fatto vedere la settimana scorsa a Vicenza, e che ora sfiderà nell’ultimo atto del torneo il tedesco Julien Lenz, prima testa di serie del torneo.

In campo femminile, invece, erano presenti ben tre azzurre in semifinale nel 60.000 di Brescia. Nella prima semifinale Deborah Chiesa, in tabellone con una WC, è stata sconfitta dopo una battaglia pazzesca, durata 3h 30, dalla sempre più sorprendente lettone Diana Marcinkevica, che approda in finale battendo l’azzurra con lo score di 6-7(5) 7-6(3) 7-6(6).

Nella seconda semifinale, quella tutta italiana, invece c’è stata una vittoria agevole di Jasmine Paolini che ha infatti sconfitto con un sonoro 6-3 6-0 la quarta testa di serie del torneo Martina Trevisan. Un bellissimo successo per la tennista toscana che spera, nella giornata di domani, di vincere il secondo titolo ITF in stagione, dopo quello ottenuto in marzo a Curitiba.

