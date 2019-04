Wta Charleston 2019, Trevisan si ferma al secondo turno

Si ferma al secondo turno l’avventura di Martina Trevisan nel Wta Charleston 2019, battuta da Kiki Bertens, testa di serie numero 2 del torneo e attuale sesta giocatrice delle classifiche mondiali. Score di 6-2 6-1 in una partita dominata in lungo ed in largo dall’olandese, ma la 25enne azzurra può essere soffisfata per aver disputato un torneo in cui, dopo aver superato le qualificazioni, ha ottenuto la sua prima vittoria in un main draw del circuito maggiore. Dalla prossima settimana Martina tornerà dentro le prime 150 giocatrici del mondo, a ridosso del suo best ranking di 144.

