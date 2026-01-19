Australian Open 2026, ritiro Auger-Aliassime nel quarto set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Felix Auger-Aliassime si è ritirato nel corso del quarto set del suo match di primo turno all’Australian Open 2026 contro Nuno Borges. Sotto 2 set a 1 con lo score di 3-6 6-4 6-4, il canadese nel terzo parziale ha avuto un problema che a fine set lo aveva costretto a chiamare l’intervento del fisioterapista. Dopo due punti della nuova frazione è arrivata la resa, che con grande sorpresa e dispiacere mette subito fine al suo torneo e solleva un punto interrogativo sulla gravità della situazione.

Auger-Aliassime, il motivo del ritiro

A fine terzo set Auger-Aliassime ha avuto un problema alla coscia/bicipite femorale. Il medical time-out chiamato dopo aver perso il parziale non è stato sufficiente e così dopo due punti del quarto set è arrivato il ritiro dal match.

Ritiro Auger-Aliassime, cosa succede con le scommesse