Australian Open 2026, ritiro Francesca Jones nel secondo set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Francesca Jones si è ritirata nel corso del secondo set del suo match di primo turno all’Australian Open 2026 contro Linda Klimovicova. L’avventura della britannica si interrompe al primo turno in virtù del ritiro che permette a Klimovicova di avanzare al secondo turno, dove sfiderà la numero 12 del seeding Elina Svitolina. E dopo aver raggiunto i quarti di finale al WTA 250 di Auckland, la venticinquenne di Leeds ha concluso in maniera anticipata il suo cammino al primo Major dell’anno e sperando che non sia nulla di grave, la situazione potrebbe compromettere anche la partecipazione ai tornei successivi.

Jones, il motivo del ritiro

Dopo aver chiamato il medical time out alla fine del primo set (conquistato dalla polacca per 6-2) e essersi fatta trattare dal fisioterapista nella zona del gluteo destro all’altezza della coscia, la numero 71 del mondo ha deciso per il ritiro al termine del quinto gioco del secondo parziale, confermando il problema alla gamba.

Ritiro Jones, cosa succede con le scommesse