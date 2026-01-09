Alcaraz: “Giocare in grandi palcoscenici con Sinner è un dono. Ce lo siamo guadagnato”

“Giocare contro Jannik nelle finali nei tornei più grandi al mondo è un dono per entrambi, ce lo siamo guadagnato negli anni partendo dai Challenger. Nel 2021 ero già sicuro che io e Sinner avremmo giocato tante altre volte”. Sono parole al miele quelle spese da Carlos Alcaraz nei confronti del rivale Jannik Sinner nella conferenza stampa dello Hyundai Super Match, sfida di esibizione con cui i due campioni inizieranno a Seoul la stagione 2026. “Io e Jannik ci siamo divisi gli ultimi otto Slam tra 2024 e 2025, si parla tanto di chi può raggiungerci ed è un buon segno. Sono contento del benvenuto ricevuto qui in Corea del Sud e non vediamo l’ora di affrontarci tante volte in questo 2026”.