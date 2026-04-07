Alcaraz senza filtri: “Perderò il numero uno al mondo”

“A essere sincero, perderò il numero uno al mondo”. Lo ha detto Carlos Alcaraz, intervistato a margine della vittoria ai danni di Sebastian Baez all’esordio nel Masters 1000 di Monte-Carlo. Nessun tentativo di mettere le mani avanti, solo un semplice calcolo matematico. “Ho molti punti da difendere e sarà molto difficile farlo. E anche se dovessi difenderli, Jannik ne guadagnerà in questo torneo” ha aggiunto.

Effettivamente Sinner ha saltato i tornei di Monte-Carlo e Madrid lo scorso anno a causa della sospensione, perciò ha una ghiotta chance di scalzare Carlos dal treno. Il murciano non teme però di essere sorpassato: “Non so se succederà (perdere il numero uno, ndr) in questo torneo o nel prossimo. In questo momento la questione del numero uno non mi preoccupa, quindi cercherò di giocare al meglio e vedremo cosa succede“.