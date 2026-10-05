Atmane, nuovo ritiro: si ferma contro Tomic nel terzo set

Terence Atmane si ritira nuovamente agli sgoccioli di una partita. Il francese infatti durante le quali del Masters 1000 di Shanghai, ha abbandonato la sfida contro Bernard Tomic sotto 5-3 nel terzo set, al termine di un incontro che lo aveva visto prima andare in svantaggio e poi rimettersi in carreggiata.

Tomic aveva conquistato il primo parziale per 6-3, ma Atmane ha reagito nel secondo set, riuscendo a imporsi per 6-4 e a riportare la partita in equilibrio. Nel terzo e decisivo set, l’australiano ha però nuovamente preso il controllo della sfida fino al 5-3. Proprio a quel punto è arrivato il ritiro di Atmane, che ha così chiuso anzitempo l’incontro.

Non è la prima volta che il francese è costretto a fermarsi nel corso di un match. Al Challenger di Jingshan di pochi giorni fa,, infatti, Atmane si era ritirato anche contro lo svedese Mikael Ymer, in quel caso nel terzo set sul punteggio di 5-5.