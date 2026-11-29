A margine della finale di Coppa Davis tra Spagna e Italia, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha rivelato che l’ubicazione dell’ATP 250 su erba italiano sarà in Veneto. Il torneo entrerà nel calendario ATP dal 2028 e la notizia era già nell’aria da qualche giorno. La conferma di Binaghi spegne le velleità di Milano: “Dal giugno 2028 il torneo su erba si svolgerà alla H-Farm, centro a circa 10 minuti dall’aeroporto di Venezia“.

Sede e periodo

Il sito è ubicato nel comune di Roncade che, pur trovandosi in provincia di Treviso, è a soli 13km dall’aeroporto internazionale Marco Polo del capoluogo veneto. Si tratta di un altro importante passo verso la realizzazione del torneo italiano, avviata ad aprile 2026 con l’acquisizione della licenza dell’ATP 250 di Bruxelles da parte della FITP. Binaghi ha svelato che i lavori a Roncade sono già iniziati: “Si stanno piantumando 6 campi in erba, che saranno la base del nostro nuovo progetto”. L’intenzione della federazione, infatti, non è solo quella di organizzare un torneo di interesse mondiale: “Installeremo il primo centro tecnico del Paese su cambi in erba“.

L’ATP 250 veneto dovrebbe collocarsi in calendario subito dopo il Roland Garros, nella stessa settimana che prevede già gli ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch e Stoccarda. D’altro canto la stagione su erba è tendenzialmente concentrata tra giugno e inizio luglio e l’avvicinamento a Wimbledon non lascia molte alternative, se non la sovrapposizione con altri tornei.